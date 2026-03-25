Abascal a Sánchez: «A usted le gusta la guerra porque le permite tapar sus corrupciones»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retratado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que expusiera su justificación sobre «su no a la guerra» contra Irán. «Sánchez quiere la guerra porque el ruido de sus explosiones oculta sus corrupciones», ha señalado Abascal.

Una idea que ha repetido en su intervención para reprochar al socialista su hipócrita posición internacional, dado que España sigue comprando «gas ruso y financiando las guerras de Putin», ha espetado.

«Su postura es: ‘No a la verdad’. Usted quiere la guerra, porque la pandemia, las inundaciones, las borrascas, porque con cualquier desastre, Sánchez aprovecha para hacer negocios y tapar sus corrupciones», ha señalado.

«Las bombas en el exterior evitan que se escuche lo que se habla en el interior: de la guerra social que practica contra el español a pie», le ha reprochado, haciendo referencia a las políticas de «invasión migratoria» de Sánchez y de cómo afectan al deterioro y colapso de los servicios públicos. «La sanidad para todos también mata, señor Sánchez», le ha criticado, lo que ha levantado revuelo en las filas socialistas.

«Ha exportado millones de euros en detonadores y explosivos. ¿Les ha ayudado Bildu a hacer el catálogo? ¿Cómo se siente al saber que los misiles que disparará Irán llevarán una foto suya en señal de agradecimiento?», ha aseverado el político.

«No es ningún bulo, son las agencias iraníes las que lo han contado», ha señalado enseñando la fotografía de Sánchez con la inscripción en árabe. «¿Celebra el lanzamiento de cada misil o hacen caja con algún entramado de esos que no conocemos?», ha continuado.