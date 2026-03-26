La última predicción de la AEMET para Semana Santa que revienta las vacaciones: va a haber lluvias muy fuertes en estas zonas

Va a haber lluvias muy fuertes en estas zonas, la AEMET revienta las vacaciones con la última previsión del tiempo para Semana Santa. Para alguna falta solo un día para iniciar las esperadas vacaciones, algo que estará especialmente marcado por unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta, deberemos estar preparados para un cambio importante que puede sumergirnos de lleno en algunos cambios del todo inesperados.

Estamos ante un cambio de tendencia que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que parecerá que estaremos pendientes de una previsión que puede acabar siendo especialmente destacada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que esperamos que el buen tiempo se convierta en una realidad. Algunas zonas del país van a tener que enfrentarse a determinados cambios que pueden ser claves. En especial si descubrimos lo que nos espera en unos días en los que cada rayo de sol lo vemos como la antesala de una primavera y casi un verano que llega con fuerza.

Las lluvias fuertes pueden llegar a estas zonas

Los expertos de la AEMET intentan adelantarse al máximo a una previsión del tiempo que puede ser clave en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tocará empezar a tener en consideración determinados momentos que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más.

Será el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tenemos que sacar el paraguas para ir a alguno de los eventos que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

En estos días en los que realmente podemos empezar a ver llegar un giro importante que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada. Es momento de saber qué puede pasar en estos días en los que tocará conocer qué puede pasar y tener muy claro qué es lo que nos espera.

Las lluvias pueden ser una tendencia del todo inesperada para aquellos que quieren realizar actividades al aire libre, en unos días de vacaciones en los que necesitamos estar preparados para todo.

La AEMET lanza la última previsión que reviente la Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y acaba siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, tocará empezar a tener en consideración. Estos expertos no dudan en adelantar una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Durante el inicio del fin de semana dominarán las altas presiones, lo que favorecerá un arranque relativamente estable en amplias zonas de la península. El viernes, de hecho, será una jornada tranquila en la mayoría de las regiones. Pocas precipitaciones y cielos poco problemáticos, especialmente en el centro, sur y Canarias. Sin embargo, el norte empezará a marcar diferencias desde el principio. La entrada de viento de componente norte favorecerá la presencia de nubosidad en comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco o el norte de Galicia, aunque en esta primera jornada no se esperan lluvias significativas. El cambio llegará rápido. A partir del sábado, un frente frío comenzará a dejar precipitaciones más claras y persistentes en el Cantábrico, Navarra y el norte de Galicia. En algunos puntos, además, estas lluvias ganarán intensidad con el paso de las horas, El domingo, aunque tenderán a perder fuerza en algunos sectores, seguirán presentes en el norte, dentro de un ambiente claramente más frío».

Siguiendo con la misma explicación: «Más allá de la lluvia, hay otro factor que marcará esta Semana Santa: el frío. Una masa de aire frío se irá descolgando desde el norte, provocando un descenso térmico progresivo durante el fin de semana. Y no llegará sola. En la cordillera Cantábrica y los Pirineos, la combinación de aire frío y precipitaciones hará que regrese la nieve, incluso en cotas relativamente bajas. La cota podrá situarse cerca de los 500 a 900 metros, algo poco habitual para estas fechas. Además, los acumulados podrían ser destacables en algunos puntos del Pirineo y del norte peninsular. A esto se sumará el viento, que soplará con fuerza entre el sábado y el domingo en el nordeste, Baleares y zonas del interior, reforzando aún más la sensación de frío».

En el sur tampoco tendremos un ambiente primaveral, aunque el tiempo parece que será mucho más estable, algo que puede ayudarnos a afrontar estas jornadas que tenemos por delante. Tocará preparar el paraguas y el abrigo en estas próximas jornadas.