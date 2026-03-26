Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, posibles lluvias y descenso de temperaturas hoy

Hoy, 26 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y este de la región. Las probabilidades de precipitaciones débiles se concentran en el extremo norte y en las zonas ibéricas, con una cota de nieve que oscilará entre los 900 y 1300 metros. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, especialmente en las máximas y se prevén heladas débiles en áreas montañosas, acompañadas de un viento del noreste y norte que podría intensificarse en el extremo oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 26 de marzo

Cielo nublado y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados y la sensación térmica podría llegar a ser un poco más cálida, alcanzando los 13 grados. A primera hora, el viento soplará suavemente desde el norte a unos 10 km/h, creando un ambiente ideal para disfrutar de la mañana.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente entre las nubes, elevando la temperatura hasta los 12 grados. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un ambiente algo cargado, se mantendrá en un rango moderado. Con la puesta del sol a las 19:41, León disfrutará de varias horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad en esta jornada tranquila.

Zamora: aire fresco y nubes cambiantes

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de un viento fuerte que soplará del noreste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h y ráfagas de 40 km/h.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 4°C y los 14°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 2°C. Aunque no se esperan lluvias por la mañana, la tarde podría traer consigo un ambiente más fresco y húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 75%. Es recomendable llevar una bufanda y estar preparado para cualquier cambio repentino en el tiempo.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y viento fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:16. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 3 grados, pero irán ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 14 grados por la tarde. La sensación térmica, sin embargo, podría sentirse un poco más cálida, llegando a los 14 grados. A lo largo de la jornada, el viento del noreste soplará con una velocidad media de 25 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

A medida que avance el día, el cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una tarde agradable. La humedad relativa oscilará entre un 35% y un 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado en ciertos momentos. Con la puesta del sol a las 19:40, Salamanca disfrutará de más de 12 horas de luz, lo que promete un día perfecto para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable, aunque con un ligero viento del noreste que podría hacer que se sienta un poco más fresco en algunos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La ausencia de lluvia y el ambiente moderado invitan a salir y aprovechar el tiempo, ya sea en compañía o en solitario.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 2 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, aunque por la tarde se espera una mejora, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán hasta los 8 grados. Es recomendable llevar un abrigo y un paraguas, ya que la mañana puede ser un poco inestable, pero la tarde promete ser más agradable para disfrutar de un paseo.

Palencia: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 11°C por la tarde, mientras el viento del noreste sopla a 20 km/h, aportando una sensación de frescura.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta el 80%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la noche caerá con temperaturas que rondarán los 4°C y el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 40 km/h.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 1°C, pero la sensación térmica puede bajar hasta -4°C, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con cielos igualmente claros y temperaturas que alcanzarán un máximo de 11°C por la tarde. Aprovecha la luz del sol y no olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las noches pueden ser frías.

Segovia: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 2°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 12°C en la tarde, mientras el viento del norte sopla a 20 km/h, aportando una sensación térmica más agradable.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán nuevamente, así que no olviden llevar una chaqueta si planean disfrutar del aire libre.

Ambiente fresco con nubes y brisa en Soria

El día amanece en Soria con un fresco despertar, donde la temperatura mínima ronda los 2 grados y la sensación térmica puede descender hasta -2. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una leve probabilidad de lluvia que podría sorprender a los más desprevenidos. La brisa del viento, que soplará del norte a unos 25 km/h, aportará un toque de frescura.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 8 grados y una sensación térmica que podría llegar a los 5. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el cielo seguirá cubierto en su mayoría. Con la salida del sol a las 07:10 y su puesta a las 19:28, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.