Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy | Última hora de los ataques, declaraciones de Trump y posibles acuerdos para el fin del conflicto

Han pasado 27 días desde que EEUU e Israel iniciaron una intensa campaña de bombardeos contra objetivos en Irán, entre ellos el complejo nuclear de Natanz y varias instalaciones militares situadas en el centro de Teherán.

Mientras tanto, Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz, un punto clave por el que transita cerca del 20 % del petróleo mundial, provocando una crisis energética global que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) considera más grave que la de los años 70.

En paralelo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el vicepresidente JD Vance han mantenido una conversación telefónica para abordar posibles vías diplomáticas que permitan retomar el diálogo con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques anunciada por Donald Trump.