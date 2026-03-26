Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy | Última hora de los ataques, declaraciones de Trump y posibles acuerdos para el fin del conflicto
Sigue en directo toda la información de la guerra de EEUU, Israel e Irán. El precio del petróleo y la reacción de las bolsas en todo el mundo
Han pasado 27 días desde que EEUU e Israel iniciaron una intensa campaña de bombardeos contra objetivos en Irán, entre ellos el complejo nuclear de Natanz y varias instalaciones militares situadas en el centro de Teherán.
Mientras tanto, Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz, un punto clave por el que transita cerca del 20 % del petróleo mundial, provocando una crisis energética global que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) considera más grave que la de los años 70.
En paralelo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el vicepresidente JD Vance han mantenido una conversación telefónica para abordar posibles vías diplomáticas que permitan retomar el diálogo con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques anunciada por Donald Trump.
Irán lanza cinco andanadas de misiles a Israel en poco más de dos horas
Irán lanzó en la mañana de este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.
Araqchi niega negociaciones con EEUU pero reconoce «mensajes» desde Washington para frenar la guerra
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este miércoles que «no hay negociaciones ni conversaciones» con Estados Unidos para terminar con la guerra abierta por la ofensiva lanzada por el país norteamericano junto a Israel el 28 de febrero, aunque ha reconocido «mensajes» desde Washington que, con todo, no son «negociación ni diálogo».
«Afirmo con absoluta certeza que no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense», ha declarado Araqchi en una entrevista con la cadena iraní IRNA, de la que él mismo se ha hecho eco en redes y en la que, por contra, sí ha señalado que «desde hace algunos días, la parte estadounidense ha comenzado a enviar diversos mensajes a través de varios intermediarios».
Mueren dos personas en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico interceptado en EAU
Al menos dos personas han muerto en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), a causa del impacto de los fragmentos de un misil interceptado por los sistemas de defensa antiaérea, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La oficina de medios de Abu Dabi ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que los restos han caído en la carretera Sueihan y ha agregado que «el incidente causó la muerte de dos personas no identificadas, tres heridos y daños a varios vehículos».
Irán advierte de un plan de EEUU e Israel para ocupar una isla iraní «con apoyo de un país de la región»
Las autoridades de Irán han advertido de la existencia de un plan por parte de Estados Unidos e Israel, «con apoyo de un país de la región», para ocupar una de las islas iraníes en el sur del país, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
«Según datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región, están preparando una operación para ocupar una de las islas iraníes», ha dicho el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, en aparente referencia a Jark o las islas de Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, en disputa desde hace años con Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por «miedo» a que «su propia gente los mate»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Irán «tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo», pero que no lo hacen público porque «creen que su propia gente los matará«, ante un proceso negociador que ha aglutinado declaraciones contradictorias en los últimos días, en los que las autoridades iraníes han comenzado por negar cualquier contacto para, más adelante, apuntar a una propuesta de Washington rechazada por Teherán.
Buenos días. Arranca la actualidad de las noticias de la guerra de EEUU-Irán e Israel
Bienvenidos a un nuevo directo sobre la guerra de Estados Unidos, Irán e Israel. Todas las noticias del conflicto, reacciones internacionales, Donald Trump y última hora de los mercados internacionales.
El precio del petróleo sube hasta los 114 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 2,5% en torno a las 8.00 horas de este jueves y se movía por encima de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.