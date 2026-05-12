¿El mayor proyecto del Mediterráneo? El puente de 14.400 millones de euros que cambiará el mapa del transporte

Europa está a punto de levantar una de las infraestructuras más ambiciosas de su historia. Italia ha vuelto a activar el proyecto del megapuente sobre el estrecho de Mesina, una obra valorada en unos 14.400 millones de euros que conectará por primera vez Sicilia con la península italiana mediante el puente colgante más largo del mundo.

Un puente entre Sicilia y Calabria

El futuro puente unirá la ciudad siciliana de Messina con Villa San Giovanni, en Calabria, cruzando uno de los pasos marítimos más conocidos del Mediterráneo. El diseño prevé una longitud de 3,7 kilómetros, lo que lo convertirá en el puente colgante de mayor luz del planeta, superando al que tiene actualmente el récord, que es el 1915 Çanakkale, en Turquía.

La estructura contará con seis carriles y dos líneas ferroviarias. Además, sus torres alcanzarán unos 339 metros de altura, superando incluso muchos rascacielos europeos famosos. El trayecto entre Sicilia y el continente, que hoy depende de un ferry, pasará de más de una hora a apenas 10 minutos.

Un proyecto de hace siglos

La idea de unir Sicilia con el continente no es nueva. Ya en tiempo de la antigua Roma existían propuestas para cruzar el estrecho de Mesina. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando comenzaron los primeros estudios técnicos para lograrlo. Desde entonces, el proyecto ha sido cancelado, rediseñado y reactivado varias veces debido a los cambios políticos.

El actual Gobierno italiano lo considera una infraestructura estratégica para el turismo en el país. El Gobierno de Georgia Meloni ha dado el impulso definitivo al plan, defendiendo que servirá para unir el sur del país, estimular la economía y el comercio local y para reforzar las redes de transporte italianas.

Un gran reto

El principal desafío no es económico, sino geológico. El estrecho de Mesina está situado en una de las zonas sísmicas más activas de Europa y fue escenario del devastador terremoto de 1908, uno de los más mortíferos del continente. Además, la zona también registra fuertes corrientes marinas y vientos muy intensos, lo que complica cualquier obra de ingeniería.

Los ingenieros han asegurado que el puente estará preparado para soportar terremotos severos y fenómenos meteorológicos extremos gracias a materiales de última generación.