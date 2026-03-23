Los arqueólogos montan en cólera: un festival de música tecno se celebrará en un mítico templo griego de 2.450 años

El anuncio de un evento musical en el interior de un templo griego ha generado un intenso debate en el ámbito cultural y arqueológico europeo. La iniciativa prevé utilizar uno de los monumentos antiguos más conocidos de Sicilia como escenario de un festival de música electrónica que se celebrará durante la primavera de este 2026.

La propuesta ha despertado tanto interés mediático como críticas por parte de especialistas que reclaman prudencia en el uso de espacios históricos. Y es que claro, la decisión de acoger un evento musical en este lugar no es algo que se deba tomar a la ligera y por eso ha abierto una discusión sobre la compatibilidad entre la conservación del patrimonio y el uso cultural.

¿Cuál es el mítico templo griego en el que se realizará un festival de música electrónica?

El evento se denomina Aura y está previsto para los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el templo griego de Segesta, situado en el Parque Arqueológico de Segesta. Para quienes no esten al tanto, este es un complejo histórico que cuenta con aproximadamente 2.450 años de antigüedad y es clave para comprender la presencia helénica en la isla.

El recinto conserva estructuras que abarcan distintos periodos históricos y constituye uno de los ejemplos más representativos de arquitectura clásica en el Mediterráneo occidental.

Según la organización, el festival reunirá a unos 4.000 asistentes en un espacio situado entre colinas próximas a Castellammare del Golfo.

El cartel del festival estará compuesto principalmente por artistas vinculados a la música electrónica y el tecno, con una programación centrada en DJs locales e internacionales. Entre los nombres anunciados aparecen Francesco Del Garda, Quest, Oshana, Onur Özer, Josh Baker y Traumer, dentro de un proyecto que busca combinar música, arte y patrimonio histórico.

Los organizadores, pertenecientes al colectivo Unlocked Events, han explicado que el objetivo del festival es crear una experiencia cultural que combine música electrónica con un entorno histórico singular. En declaraciones difundidas en medios especializados, indicaron que la propuesta pretende conectar la música contemporánea con la historia del lugar.

Sin embargo, la elección del escenario (nada más y nada menos que un templo griego construido en el siglo V a. C.) ha provocado críticas entre algunos arqueólogos y defensores del patrimonio cultural.

La historia del templo griego de Segesta: un monumento de más de dos milenios

El templo griego de Segesta es uno de los elementos principales del Parque Arqueológico de Segesta, situado en la provincia de Trapani (Sicilia). Se trata de un templo dórico construido aproximadamente hacia finales del siglo V a. C., que destaca por su estructura de 36 columnas y por haberse conservado en un estado notable pese al paso del tiempo.

El edificio presenta una característica particular: nunca llegó a completarse. Tras levantarse el perímetro de columnas, la construcción se interrumpió, probablemente debido a conflictos militares que afectaron a la ciudad. Entre las hipótesis más extendidas figura la conquista cartaginesa del año 409 a. C., que pudo frenar las obras.

A diferencia de otros templos griegos, el de Segesta carece de techo y de una cella completamente terminada. Algunos elementos de la obra, como bloques utilizados para el izado de las piezas de piedra, permanecen visibles, lo que confirma que el proyecto quedó inacabado.

El templo forma parte de un conjunto arqueológico más amplio que incluye:

Un teatro helenístico situado en la cima del Monte Bárbaro.

Restos del ágora y estructuras urbanas antiguas.

Una necrópolis helenística.

Edificaciones medievales como una mezquita y un castillo.

Este paisaje arqueológico refleja una ocupación que abarca desde la época clásica hasta la Edad Media.

Segesta, una ciudad clave en la historia de Sicilia y para los arqueólogos

La antigua ciudad de Segesta fue uno de los principales centros de los elimos, un pueblo que habitó el oeste de Sicilia y que, según la tradición antigua, tenía vínculos con refugiados procedentes de Troya. Con el tiempo, la ciudad adoptó numerosas influencias culturales griegas, lo que explica la presencia de un templo griego y otras estructuras propias del urbanismo helénico.

Las fuentes históricas indican que Segesta mantuvo conflictos con la cercana ciudad de Selinunte. Durante la guerra del Peloponeso, los segestanos pidieron ayuda a Atenas frente a sus rivales, lo que acabó provocando la conocida expedición ateniense a Sicilia en el año 415 a. C.

Posteriormente, la ciudad pasó por distintas fases políticas. Fue destruida por el tirano Agatocles de Siracusa en el siglo IV a. C., y más tarde quedó bajo influencia romana durante la Primera Guerra Púnica. Los romanos le concedieron un estatus especial debido a la supuesta ascendencia común de origen troyano.

Con el paso de los siglos, el lugar experimentó nuevos periodos de ocupación. Tras la caída del Imperio romano, se documentan asentamientos de época medieval, incluyendo una aldea de población musulmana y posteriormente un castillo normando en la cima del Monte Bárbaro.

El debate que se ha despertado sobre el uso cultural de este templo griego

El anuncio del festival Aura ha reabierto en redes como Instagram una discusión bastante habitual en el ámbito del patrimonio: cómo compatibilizar la protección de los monumentos históricos con su uso cultural actual.

Quienes critican la iniciativa señalan que la celebración de un evento de música electrónica cerca de un templo podría afectar a la conservación del monumento, especialmente por la presencia de grandes concentraciones de público y equipos de sonido.

Por su parte, los organizadores del festival aseguran que el evento contará con regulaciones estrictas sobre los niveles de sonido, el aforo y la protección del entorno arqueológico. También sostienen que la propuesta pretende generar un diálogo entre la historia del lugar y la música contemporánea.

El debate no es nuevo. Otros monumentos históricos han rechazado iniciativas similares. En Roma, por ejemplo, responsables del Coliseo han descartado la organización de fiestas electrónicas dentro del recinto para evitar posibles daños al patrimonio.