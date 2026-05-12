El nombre de Joe Pérez-Orive es conocido por el gran público gracias a su papel como jurado en Operación Triunfo, en las ediciones de 2017 y 2018, y en diciembre de 2019 confirmó públicamente que no seguiría en el programa.. Este productor musical, cuyo nombre completo es José Félix Pérez-Orive Pérez-Pedrero, es actualmente jefe de creatividad de Live Nation Spain, la mayor compañía de eventos en directo del mundo. De formación especialista en marketing y en derechos de autor, sabe perfectamente cuándo está delante de un buen producto musical. Ha sido invitado en varias ocasiones al programa Pasapalabra de Antena 3, donde ha demostrado ser tan competitivo fuera de los estudios de música como dentro de ellos.

Su nombre completo es José Félix Pérez-Orive Pérez-Pedrero y nació en Madrid el 30 de abril de 1973. Estudió en Estados Unidos, donde se licenció cum laude en Producción y Tecnología Musical por la Universidad de Berklee, una de las más prestigiosas del mundo en su campo. De vuelta en España, completó su formación con la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en derechos de autor. Lo que pocos saben es que entre 2004 y 2008 tuvo una breve carrera como cantante en solitario bajo el nombre artístico de Lonely Joe, con el que publicó varios álbumes antes de centrarse definitivamente en la producción y la gestión musical.

Quién es Joe Pérez-Orive: su vida y su trayectoria profesional

Hasta que no conocimos a este productor musical, poco sabíamos de él, aunque nos sorprendió con una imagen y saber estar que conquistó y cuajó en un público que aplaude sus decisiones. Poco se sabe de este hombre, datos tan básicos como su edad u horóscopo pasan por alto.

Lo que sí que puede mostrar de forma orgullosa es su curriculum. Joe se formó en Estados Unidos, tiene una licenciatura de Producción y Tecnología musical por una universidad de este país. Más adelante llegaría a Madrid para seguir su formación, dispuesto a marcar un antes y un después, dedicándose a lo que más le gustaba, para ser productor musical tenía todas las cualidades posibles.

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en derechos de autor es capaz de ayudar a sus clientes a crear una carrera musical con todo listo y preparado para no fallar. Por lo que acabó en Operación Triunfo, no sin antes dedicarse a una carrera que le hizo destacar.

Empresas como Ticketmaster y Hard Rock Café se rindieron ante sus servicios profesionales y lo hicieron ante unas cualidades que le llevaron a crear un curriculum y una forma de trabajar única. Estas grandes compañías, no dudaron en ir a por él y en ser partícipes de una forma de trabajar que le llevó a desempeñar su cargo en una empresa de nombre mundial.

Fue director de marketing en Live Nation Entertainment, antes de entrar en OT. Algo que le llevaría a ser comparado con Risto Mejide con quien no tiene nada que ver. Su carácter reservado y el hecho de que su vida privada ha pasado a ser toda una incógnita hacen que cada participación en la televisión sea vista con lupa. Podremos conocerle un poco más, durante estos días.

La vida personal de Joe Pérez-Orive: su mujer y sus trillizos

Joe Pérez-Orive está casado con Dara, con quien tiene trillizos. La noticia de su paternidad múltiple sorprendió a sus seguidores y él mismo la ha compartido en redes sociales. Su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 45.000 seguidores, combina contenido profesional sobre la industria musical con momentos familiares. Se define como un gran defensor de los trabajadores más discretos del mundo de los conciertos y usa sus redes como plataforma para impulsar a músicos novatos y reconocer a los más experimentados.

La carrera de Joe Pérez-Orive en la industria musical: de Warner a Live Nation

Antes de saltar a la televisión con Operación Triunfo, Joe Pérez-Orive había construido una de las trayectorias más completas de la industria musical española. Arrancó como supervisor musical en más de cien campañas publicitarias, lo que le permitió conocer el sector desde una perspectiva transversal. Después ocupó el cargo de director artístico de Warner Chappell Music, el sello editorial del grupo Warner, y más adelante fue director general de Clipper Music. Su paso por el mundo de los grandes eventos llegó con sus cargos de director de marketing en Hard Rock Café y en Ticketmaster España, antes de incorporarse a Live Nation Entertainment, donde actualmente ocupa el puesto de jefe de creatividad de Live Nation Spain. En 2026, desde su LinkedIn, sigue siendo una de las voces más activas de la industria musical española, con reflexiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música y el futuro del negocio del directo.