Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy | Última hora de los ataques, declaraciones de Trump y noticias del estrecho de Ormuz
Sigue en directo toda la información de la guerra de EEUU, Israel e Irán. El precio del petróleo y la reacción de las bolsas en todo el mundo
Han pasado 27 días desde que EEUU e Israel iniciaron una intensa campaña de bombardeos contra objetivos en Irán, entre ellos el complejo nuclear de Natanz y varias instalaciones militares situadas en el centro de Teherán.
Mientras tanto, Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz, un punto clave por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial, provocando una crisis energética global que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) considera más grave que la de los años 70.
En paralelo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el vicepresidente JD Vance han mantenido una conversación telefónica para abordar posibles vías diplomáticas que permitan retomar el diálogo con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques anunciada por Donald Trump.
Rusia enviará drones y alimentos a Irán
Rusia está cerca de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Irán para respaldar a su aliado en la guerra con Estados Unidos e Israel, según publica este jueves el diario Financial Times, que cita «fuentes de inteligencia occidentales».
Irán plantea cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz
El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial. “Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim.
China pide «aprovechar las oportunidades para la paz» y apela a «unas conversaciones sinceras» entre EEUU e Irán
El Gobierno de China ha pedido este jueves «aprovechar las oportunidades para la paz» y ha apelado a unas «conversaciones sinceras» entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
«La prioridad urgente ahora es promover unas conversaciones de paz y aprovechar las oportunidades para la paz y trabajar para poner fin a los combates», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín «apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones».
Arabia Saudí anuncia el derribo de unos 35 drones lanzados contra el país en plena guerra en Oriente Próximo
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este jueves la interceptación de cerca de 35 drones en el este del país, sin informar sobre víctimas o daños, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Defensa saudí ha señalado en una serie de mensajes en sus redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea del país han destruido durante la noche un total de 34 aparatos aéreos no tripulados en la provincia Oriental, rica en petróleo, sin especificar desde dónde habrían sido disparados.
Irán asegura haber atacado infraestructura nuclear de Israel
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha anunciado el inicio de la oleada 82 de su operación contra Estados Unidos e Israel, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim y recoge Al Jazeera.
Según la Guardia Revolucionaria Islámica, su última oleada comenzó al amanecer de hoy e incluyó un ataque generalizado con drones y misiles contra el centro de control militar del mando israelí, así como contra las industrias relacionadas con su infraestructura nuclear en el sur del Mar Muerto.
Reino Unido asegura que Rusia ha facilitado inteligencia y entrenamiento a Irán
El ministro de Defensa británico, John Healey, afirma que Rusia facilitó a Irán entrenamiento y compartió inteligencia antes de la guerra en Oriente Medio, incluyendo información sobre drones y guerra electrónica. «En lo que respecta a Irán, están demostrando capacidad para atacar en toda la región de Oriente Medio; vemos las mismas tácticas y tecnologías que emplea Rusia en Ucrania, y esta es la mano oculta de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en ambos conflictos», ha declarado a diversos medios británicos.
Israel asegura haber matado al jefe de la Armada iraní responsable del cierre de Ormuz
Según las autoridades israelíes, el jefe de la Armada iraní, Alireza Tangsiri, de 64 años, pieza clave en el control que Teherán ejerce sobre el estrecho de Ormuz, ha muerto en un ataque relámpago israelí en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, según ha asegurado un funcionario israelí a The Jerusalem Post. Tangsiri había desempeñado un papel central en la supervisión de la zona, donde en los últimos meses varios barcos habían sido atacados.
Irán asegura que los buques surcoreanos pueden atravesar Ormuz
Irán ha asegurado este jueves que los buques surcoreanos pueden transitar por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, siempre que se coordinen con Teherán, en el marco de las restricciones que ha impuesto ese país con motivo de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron en su contra.
Australia prohíbe durante seis meses la entrada al país a pasaportes de Irán
Las autoridades de Australia han anunciado que las personas con pasaporte iraní no podrán entrar al país con fines turísticos y laborales durante un periodo de seis meses, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.
El Ministerio del Interior australiano ha señalado en un breve comunicado que «los viajes a Australia quedan limitados temporalmente para los visitantes con pasaporte de Irán», antes de especificar que la medida entra en vigor este mismo jueves.
El precio del petróleo sube hasta los 114 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 2,5% en torno a las 8.00 horas de este jueves y se movía por encima de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.
Irán lanza cinco andanadas de misiles a Israel en poco más de dos horas
Irán lanzó en la mañana de este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.
Araqchi niega negociaciones con EEUU pero reconoce «mensajes» desde Washington para frenar la guerra
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este miércoles que «no hay negociaciones ni conversaciones» con Estados Unidos para terminar con la guerra abierta por la ofensiva lanzada por el país norteamericano junto a Israel el 28 de febrero, aunque ha reconocido «mensajes» desde Washington que, con todo, no son «negociación ni diálogo».
«Afirmo con absoluta certeza que no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense», ha declarado Araqchi en una entrevista con la cadena iraní IRNA, de la que él mismo se ha hecho eco en redes y en la que, por contra, sí ha señalado que «desde hace algunos días, la parte estadounidense ha comenzado a enviar diversos mensajes a través de varios intermediarios».
Mueren dos personas en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico interceptado en EAU
Al menos dos personas han muerto en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), a causa del impacto de los fragmentos de un misil interceptado por los sistemas de defensa antiaérea, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La oficina de medios de Abu Dabi ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que los restos han caído en la carretera Sueihan y ha agregado que «el incidente causó la muerte de dos personas no identificadas, tres heridos y daños a varios vehículos».
Irán advierte de un plan de EEUU e Israel para ocupar una isla iraní «con apoyo de un país de la región»
Las autoridades de Irán han advertido de la existencia de un plan por parte de Estados Unidos e Israel, «con apoyo de un país de la región», para ocupar una de las islas iraníes en el sur del país, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
«Según datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región, están preparando una operación para ocupar una de las islas iraníes», ha dicho el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, en aparente referencia a Jark o las islas de Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, en disputa desde hace años con Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por «miedo» a que «su propia gente los mate»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Irán «tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo», pero que no lo hacen público porque «creen que su propia gente los matará«, ante un proceso negociador que ha aglutinado declaraciones contradictorias en los últimos días, en los que las autoridades iraníes han comenzado por negar cualquier contacto para, más adelante, apuntar a una propuesta de Washington rechazada por Teherán.
Buenos días. Arranca la actualidad de las noticias de la guerra de EEUU-Irán e Israel
Bienvenidos a un nuevo directo sobre la guerra de Estados Unidos, Irán e Israel. Todas las noticias del conflicto, reacciones internacionales, Donald Trump y última hora de los mercados internacionales.
El G7 se reúne en Francia para reducir la brecha transatlántica con Irán
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen a partir de este jueves en las afueras de París con naciones europeas y aliados que buscan limar asperezas con Estados Unidos respecto a la guerra en Oriente Próximo.