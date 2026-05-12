Aparece en Gibraltar un submarino nuclear de EEUU escoltado por varias embarcaciones: el USS Alaska SSBN-732 llega a la base

La aparición del submarino nuclear estadounidense USS Alaska SSBN-732 en Gibraltar ha desatado una enorme atención internacional. El submarino es uno de los más estratégicos y sensibles de la Marina de los Estados Unidos. Llegó escoltado por varias embarcaciones militares británicas y bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la base naval del Peñón. La presencia de este submarino, que pertenece a la clase Ohio, que está diseñado para portar misiles balísticos Trident II con alta capacidad nuclear.

Los submarinos estratégicos de la clase Ohio están diseñados para lo contrario de lo que ha ocurrido en Gibraltar, que es pasar desapercibidos. Su principal misión es operar ocultos bajo el mar.

La llegada visible del USS Alaska a Gibraltar tiene un gran enorme militar y simbólico. El submarino mide alrededor de 171 metros y puede desplazar más de 18.000 toneladas, lo que equivale a 20 misiles Trident II D5, por lo que son capaces de recorrer miles de kilómetros con cabezas nucleares.

La llegada del USS Alaska coincide con un momento muy delicado a nivel mundial. Varios medios de comunicación vinculan este despliegue con el aumento de la tensión entre Washington e Irán, especialmente tras el deterioro de las negociaciones de paz y el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz.

Gibraltar es un punto estratégico

La base británica de Gibraltar lleva durante décadas siendo un punto estratégico para las operaciones militares de Reino Unido y Estados Unidos. Su perfecta ubicación en la entrada del Mediterráneo permite controlar uno de los pasos militares más importantes del planeta, que es el estrecho de Gibraltar. Aquí pasa una gran parte del comercio internacional y militar.

No es la primera vez que los submarinos nucleares estadounidenses paran en el Peñón. En años anteriores ya habían parado allí submarinos como el USS Rhode Island o el propio USS Alaska, provocando tensión con España.

El Gobierno de España siempre se ha mostrado incómodo por el uso de Gibraltar como un punto estratégico para los submarinos nucleares estadounidenses, especialmente teniendo en cuenta lo cerca que está de allí la base naval de Rota, en Cádiz, en donde Estados Unidos tiene importantes instalaciones militares.