Ahora que empieza a hacer buen tiempo, el jardín cambia por completo. De repente ya no es sólo un espacio exterior, sino el lugar donde apetece desayunar, leer un rato después de comer o simplemente tumbarse sin mirar el reloj. Lidl ha incorporado en su bazaar online una tumbona doble con toldo que encaja bastante bien en esa idea de descanso compartido. No es la típica hamaca individual. Es un modelo amplio, pensado para dos personas y con un diseño que combina estructura robusta y sombra integrada.

Se vende exclusivamente online por 89,99 euros y, por tamaño, es de esas piezas que transforman el espacio. No ocupa poco, eso hay que tenerlo claro desde el principio. Pero precisamente esa presencia es lo que la convierte en el centro del jardín o la terraza. El modelo pertenece a la serie Houston & Toronto y apuesta por una estructura de acero con tejido resistente. El acabado es gris oscuro, un tono neutro que suele funcionar bien tanto en jardines modernos como en espacios más tradicionales.

Va a haber colas en Lidl por la tumbona de 2 plazas con toldo para jardín

Lo primero que sorprende al revisar las medidas es la superficie de descanso. No hablamos de una tumbona ligeramente más ancha de lo habitual sino de una zona útil que alcanza los 198 centímetros de largo por 150 centímetros de ancho. Es decir, dos adultos pueden tumbarse sin estar rozándose constantemente o con los brazos encogidos. En total, con el toldo montado, las dimensiones llegan aproximadamente a 232 centímetros de largo, 196 de ancho y 123 de alto. Es una pieza grande, pensada para quedarse fija en una zona concreta del jardín. A cambio, ofrece una sensación más parecida a una cama exterior que a una simple hamaca.

La capacidad máxima es de unos 200 kilos, lo que permite usarla con tranquilidad sin estar pendiente de si aguantará el peso. La estructura está fabricada en acero, y eso se nota en la estabilidad aunque además hace que no sea ligera (con un peso de más de 21 kilos), pero también transmite sensación de firmeza.

El tejido combina PVC y poliéster, con una densidad de 180 g/m². No es un textil fino ni decorativo, ya que está pensado para soportar el uso y el sol directo. Además, la superficie de descanso tiene cierta flexibilidad, lo que aporta comodidad sin necesidad de añadir un colchón grueso encima. Por otro lado, incluye un cojín para la nuca que, aunque sencillo, ayuda a mantener una postura más relajada cuando se está leyendo o descansando. Son pequeños detalles que, cuando pasas más de diez minutos tumbado, se agradecen.

Parasol ajustable y detalles prácticos para moverla sin esfuerzo

Uno de los puntos más interesantes de esta tumbona es el toldo parasol integrado. No es una tela fija que siempre proyecta la sombra en el mismo punto. Se puede ajustar para adaptar la inclinación según la posición del sol, por lo que permite mantener la cara protegida sin necesidad de mover toda la estructura cada vez que cambia la luz.

El material está preparado para resistir la intemperie y los rayos UV. Evidentemente, como cualquier mueble de exterior, si se quiere que dure más años conviene protegerlo en invierno o cubrirlo cuando no se use durante largos periodos. Pero la base está pensada para permanecer al aire libre durante la temporada de primavera y verano.

Moverla tampoco es complicado pese a su tamaño. Incorpora dos ruedas que permiten inclinarla ligeramente y desplazarla hasta otra zona del jardín. No es algo que se haga todos los días, pero facilita cambiarla de sitio si se reorganiza el espacio o si se quiere buscar más sombra natural. Además, las patas delanteras son antideslizantes y están diseñadas para no dañar el suelo. Esto es especialmente importante en terrazas con baldosas o tarimas de madera, donde cualquier roce puede dejar marca.

Fácil de montar y con un aspecto sobrio y elegante

En cuanto al montaje, se entrega con herramientas, material e instrucciones. No llega completamente ensamblada, pero tampoco requiere conocimientos técnicos avanzados. Es un montaje similar al de otros muebles de jardín de estructura metálica y como resultado da una tumbona visualmente sobria. No tiene estampados ni colores llamativos. El gris oscuro facilita combinarla con cojines decorativos en tonos claros, mantas ligeras o incluso con mesas auxiliares de madera o ratán sintético. Es de esas piezas que no condicionan la decoración, sino que se integran.

Por 89,99 euros, la propuesta resulta competitiva dentro del segmento de tumbonas dobles con toldo. Modelos similares en otras tiendas suelen moverse en rangos superiores, especialmente cuando incorporan estructura de acero y superficie amplia.

En definitiva, no es un mueble para balcones pequeños ni para patios estrechos, sino una tumbona pensada para quien realmente quiere crear una zona de descanso compartido. Para tumbarse dos personas, para ver una película en una tablet al atardecer o simplemente para aprovechar el jardín en pareja sin tener que usar dos hamacas separadas.