Ya hay colas kilométricas en Decathlon por el pack de gafas para ver el eclipse solar: van a subir de precio

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar insólito en España y por ello Decathlon ya ha puesto a la venta unas gafas especiales. Estas gafas para ver el eclipse solar se pueden encontrar en la web de la tienda de deportes, ropa y materia deportiva por un precio de 2,90 euros la unidad. Este producto se vende en un pack de tres que tiene un precio de 8,90 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las gafas para ver el eclipse solar que ha puesto a la venta Decathlon.

El próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar en España el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad del eclipse recorrerá todo el territorio español desde La Coruña hasta Palma de Mallorca, pudiéndose ver en Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. «España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste», informa el Instituto Geográfico Nacional en una página especial que ha habilitado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Este eclipse solar comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico, siendo las 19:46 horas cuando se produzca el eclipse solar total. «El primer lugar donde será visible será Galicia. En La Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas», informan desde el Gobierno. «El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará a las 19:38 horas y tendrá su máximo a las 20:32 horas», se puede leer en la página oficial. En Madrid, por ejemplo, el eclipse será parcial y el punto máximo será a las 20:32 horas del próximo 12 de agosto.

Las gafas para ver el eclipse solar en Decathlon

Desde las instituciones también han querido hacer una serie de recomendaciones a los ciudadanos, siendo la principal llevar unas gafas especiales para presenciar este evento único en el último siglo. Por ello, Decathlon ha puesto a la venta unas gafas solares que cuentan con el certificado ISO y que permiten ver en vivo y en directo este acto sin que los ojos sufran de más.

«El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto 2026. Con estas gafas para eclipse solar de alta calidad, disfrutarás del espectáculo de forma segura y sin riesgos», se puede leer en el encabezado principal de Decathlon sobre estas gafas solares que tienen un precio de 8,90 euros en un pack de tres unidades, saliendo a 2,97 euros la unidad.

«Para garantizar la máxima protección para tus ojos, estas gafas especiales han sido fabricadas en los Estados Unidos siguiendo los estándares de seguridad más exigentes», se puede leer en la página web de Decathlon, donde dejan claro que: «El filtro de alta calidad de luz blanca bloquea eficazmente los rayos UV e infrarrojos dañinos. Además, ofrece una imagen clara y natural de nuestra estrella en un tono amarillo brillante. Gracias a su diseño resistente, estas gafas son reutilizables, lo que las convierte en una excelente herramienta para observar manchas solares o incluso aviones que crucen el Sol».

Las características de estas gafas para ver el elipse solar que vende Decathlon son las siguientes: