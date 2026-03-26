Los zoólogos no pueden creérselo: el ave más longeva del mundo tiene 75 años y sigue poniendo huevos

El caso de este ave excepcional ha sorprendido a la comunidad científica: a sus más de 70 años, ha vuelto a poner un huevo, algo que desafía lo que se sabía hasta ahora sobre la longevidad y reproducción en aves marinas.

La información fue difundida por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de la región del Pacífico en EE.UU. (USFWS), que sigue de cerca a este ejemplar desde hace décadas. Gracias a su monitoreo constante, los expertos han podido documentar este nuevo huevo y analizar cómo este ave ha logrado mantenerse activa reproductivamente a lo largo del tiempo.

Un ave única que sigue rompiendo récords

El protagonista de esta historia es Wisdom, un albatros de Laysan considerado el ave silvestre más longeva del mundo de la que se tiene registro. Con aproximadamente 74 años —cerca de 75—, su edad supera ampliamente la media de su especie, que ronda los 60 años.

El Servicio Geológico de EEUU (USGS) la identificó por primera vez en 1956 en Midway. En ese momento ya había puesto un huevo, por lo que se estima que en ese momento tenía al menos cinco años. Desde entonces, este ejemplar ha sido objeto de seguimiento continuo, convirtiéndose en un caso clave para entender la biología de estas aves.

A lo largo de su vida, se cree que este ave ha puesto entre 50 y 60 huevos, de los cuales al menos 30 lograron eclosionar. Durante años mantuvo una relación con un mismo macho, conocido como Akeakamai, algo habitual en su especie, que suele regresar al mismo lugar de anidación para reproducirse.

Sin embargo, tras la desaparición de su antigua pareja y varios años sin reproducirse, Wisdom fue vista recientemente realizando danzas de cortejo con otros machos. Gracias a este nuevo vínculo, logró poner otro huevo a principios de diciembre de 2024, marcando un nuevo hito en su extraordinaria vida.

Cómo vive y por qué es tan especial este ave marina

El albatros de Laysan es un ave marina de gran tamaño, conocida por su capacidad para recorrer enormes distancias sobre el océano. Su envergadura puede superar los tres metros, lo que le permite planear durante largos periodos sin apenas esfuerzo.

Estas aves pasan la mayor parte de su vida en el mar y solo regresan a tierra firme para reproducirse. Cada año vuelven al mismo punto de anidación, donde forman pareja y ponen un único huevo, lo que hace que cada ciclo reproductivo sea especialmente importante.

En el caso de Wisdom, su historia adquiere aún más valor debido a las amenazas que enfrenta su especie. La contaminación marina y la pesca industrial afectan directamente su alimentación, basada en peces, calamares y pequeños invertebrados.

Por ello, los esfuerzos de conservación resultan clave para garantizar la supervivencia de este ave y de otras similares. El seguimiento de casos como el suyo permite a los científicos comprender mejor cómo protegerlas y preservar el equilibrio de los ecosistemas marinos.

El nuevo huevo de Wisdom no solo representa un logro biológico excepcional, sino también una señal de esperanza sobre la resiliencia de la naturaleza.