Colas en Primor por el perfume de lujo que está a mitad de precio y desata la locura por lo bien que huele

Si estás a la búsqueda de un perfume de lujo que tenga además un aroma que todo el mundo considera como uno de los mejores, Primor nos hace un regalo que pocos esperaban. La famos tienda de cosmética, cuidado de la piel y perfumería, se vuelve a colocar en el punto de mira gracias a uno de los perfumes más reconocibles de Yves Saint Laurent y que se presenta con una rebaja que no pasa desapercibida. Se trata en concreto de Libre Intense EDP, una de las versiones más intensas y sensuales de la línea LIBRE, que ahora puede encontrarse por 48,90 euros frente a su precio habitual de 95 euros. Un descuento del 49 % que convierte a esta fragancia de lujo en una opción mucho más accesible.

No es solo una cuestión de precio. Libre Intense se ha consolidado como uno de los perfumes femeninos más potentes y con mayor personalidad dentro del catálogo de Yves Saint Laurent. Su carácter floral intenso, con matices cálidos y envolventes, ha conquistado a quienes buscan un aroma con presencia, que deje huella y que no pase desapercibido pero que además sea el adecuado para esta temporada de primavera que acabamos de comenzar. Un perfume que en su versión Intense, no es una simple variación del clásico Libre Eau de Parfum, sino que se trata de una reinterpretación más profunda, más ardiente y con mayor concentración, pensada para mujeres que quieren un perfume con carácter y duración perfecto para ocasiones especiales, y porqué no, también para el día a día.

Colas en Primor por el perfume de lujo que está a mitad de precio

Libre Intense EDP pertenece a la familia olfativa floral, pero no se trata de un floral ligero ni discreto. Desde la primera vaporización se percibe una salida fresca y vibrante gracias a la mandarina y la bergamota, combinadas con lavanda. Este último ingrediente es especialmente significativo, porque tradicionalmente se ha asociado a fragancias masculinas fougère, pero aquí se reinventa en clave femenina, aportando contraste y sofisticación.

En el corazón aparecen notas más envolventes y sensuales. La flor de azahar se funde con la orquídea y la sampaguita, creando una sensación cremosa, intensa y con cierta profundidad floral que diferencia esta versión del Libre original. La orquídea oculata, uno de los ingredientes distintivos de esta edición, añade un matiz carnal y salvaje que refuerza esa idea de perfume con personalidad y a la vez, de lujo.

El fondo es cálido y persistente. La vainilla aporta dulzor elegante, sin resultar empalagosa, mientras que el vetiver introduce un toque ligeramente terroso que equilibra la composición. A esto se suman la haba tonka y el ámbar gris, responsables de esa estela duradera que permanece en la piel durante horas.

Con todas estas notas, y como Eau de Parfum, su concentración es elevada, lo que se traduce en una fijación notable. Aplicado en las zonas más cálidas del cuerpo, como el interior de las muñecas o detrás de las orejas, el aroma se intensifica y evoluciona de manera progresiva a lo largo del día, provocando el que más de una persona te pregunte que perfume estás llevando.

El diseño icónico para el frasco con sello de Yves Saint Laurent

Más allá de la fragancia, Libre Intense es un perfume que destaca también por su frasco, y que mantiene los códigos estéticos característicos de Yves Saint Laurent. El tapón asimétrico rinde homenaje a los cortes de alta costura asociados a la firma, mientras que la cadena dorada evoca los icónicos bolsos de la casa. También está presente el logo Cassandra, con las letras entrelazadas, que atraviesa el frasco de forma visible y se integra como parte estructural del diseño. En esta versión Intense, el líquido adquiere un tono dorado más profundo, que se funde con los elementos metálicos y refuerza esa sensación de lujo.

El formato disponible es de 30 ml, en vaporizador, lo que facilita su aplicación y lo convierte en una opción práctica tanto para uso diario como para llevar en el bolso. El precio actual en Primor, 48,90 euros, supone un descuento relevante frente a su importe habitual, situándolo en 163 euros por cada 100 ml.

Libre Intense no es un perfume discreto. Es una fragancia pensada para quienes disfrutan dejando rastro, para quienes prefieren aromas cálidos, intensos y con cierta profundidad oriental dentro del floral. Resulta especialmente adecuada para tardes y noches, aunque muchas usuarias lo incorporan también a su rutina diaria cuando buscan un toque más sofisticado.

En definitiva, esta rebaja convierte a Libre Intense EDP en una oportunidad interesante para quienes llevaban tiempo queriendo probarlo o reponerlo. Un perfume con identidad clara, con una composición equilibrada entre frescura inicial y fondo cálido, que mantiene el ADN de Yves Saint Laurent y lo lleva a una versión más intensa y sensual.