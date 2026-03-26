La reflexión de Terence Tao, matemático alemán, sobre la IA: «Reduce a cero el coste de generación de ideas»

El prestigioso matemático alemán, Terence Tao, ha concedido una entrevista a Dwarkesh Patel, que cuenta con más de un millón de seguidores en YouTube, en la que ha hecho una curiosa reflexión sobre la inteligencia artificial. Este experto en la materia, entre otras muchas cosas, ha dejado claro que la IA reduce y reducirá aún más en los próximos años a cero el coste de la generación de ideas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las declaraciones de este matemático con la IA.

La inteligencia artificial ya está anclada en el día a día de miles de millones de personas en todo el mundo y en los próximos años habrá una evolución significativa que puede cambiar los designios de la historia. A día de hoy, la mayoría de los ciudadanos tira de la IA para aprovechar sus cualidades como motor de búsqueda, pero esta ciencia está diseñada para muchos más. Y todo indica que se verá en los próximos años, según vienen opinando grandes expertos en esta materia.

El último en pronunciarse sobre lo que nos espera con la IA es el matemático alemán Terence Tao, que ha concedido una entrevista en un canal de YouTube en la que ha hecho un repaso a todas las últimas informaciones surgidas al calor de la evolución de la inteligencia artificial y también lo que nos espera en un futuro con respecto a los avances de la misma. De primeras, el ganador de la Medalla Fields (el Nobel de las matemáticas) con 31 años ha dejado claro que la IA reducirá a cero el coste de la generación de ideas. Es decir, tener una gran idea saldrá barato gracias a la inteligencia artificial.

Un experto matemático opina sobre la IA

«Creo que la IA ha reducido el coste de la generación de ideas prácticamente a cero, al igual que internet ha reducido el coste de la comunicación a casi cero. Eso es asombroso, pero por sí solo no genera abundancia», dice durante su intervención este experto matemático sobre la IA.

«El cuello de botella ahora reside en otro lugar. Nos encontramos en una situación en la que las personas pueden generar de repente miles de teorías para un problema científico determinado. Ahora tenemos que verificarlas y evaluarlas», deja claro durante su entrevista en un canal de YouTube que cuenta con más de un millón de seguidores y que recoge el medio The Decoder. «Espero que la IA de 2026, cuando se utiliza correctamente, sea un coautor de confianza en la investigación en matemáticas. Y en muchos otros campos también», dice durante su intervención un Terence Tao que no cree que la IA acabe sustituyendo de alguna manera a los investigadores.

Todo lo contrario, este erudito de las matemáticas deja claro que la IA es una herramienta valiosa que permitirá a los matemáticos en un futuro dejar atrás la investigación individual más tediosa y centrarse en proyectos más grandes y ambiciosos que puedan marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Además, ha predicado con el ejemplo, ya que ha confesado ser un asiduo a Lean, un asistente de pruebas y un lenguaje de programación. Así que este matemático ve la IA más como un aliado que como un rival que llega para arrebatar puestos de trabajo.