Los vídeos inéditos del padre de Noelia, la joven que recibe hoy la eutanasia animándola a vivir: «Eres una máquina»
Su padre grabó estos vídeos para mostrar cómo Noelia pudo volver a andar tras tirarse de un quinto piso
Noelia Castillo tiene 25 años y recibirá la eutanasia esta tarde a las 18:00 horas en el hospital Sant Camil en San Pere de Ribes (Cataluña). Su vida no ha sido fácil y hace años se tiró desde un quinto piso, perdiendo durante meses la movilidad de cintura para abajo. Los médicos hicieron un gran trabajo para que volviese a andar y lo consiguió con todo su esfuerzo. Su padre lo celebró como una gran victoria y grabó una serie de vídeos animándola a caminar y a vivir de nuevo.
«¡Acción!», empezaba diciendo el padre de Noelia. «Con cuidado, eh, mira usted qué máquina. Estamos paseando por Badalona, todo chula ella, ya mismo está corriendo… Mírame, anda que no, mira qué máquina», narraba su progenitor.
«Un minuto de grabación, eh, no más. Muy bien, muy bien. No corras, despacito. Mírame, que se acaba el tiempo. Un besito, tira un beso. Adiós, guapa», le decía para no agobiarla mientras ella se despedía lanzando un beso.
Su padre la volvió a grabar en el hospital. Esta vez estaba subiendo y bajando unas escaleras con muletas: «Mírame, di hola, grabando…. ¡Acción! […] Mírame un poco ya si quieres que estoy grabando. Joder, subes seguido, mira al papá… Bajar cuesta más, ¿a que sí?».
Su padre quería mostrar en estos vídeos cómo su hija había vuelto a poder andar y que en ningún caso estaba en estado vegetal. No quería que la Justicia le autorizase la eutanasia, pero ha sido en vano. No quería ver a su hija morir como está programado esta tarde. Él está en Barcelona viviendo con mucho sufrimiento esta situación.
«Me hago pateadas»
Noelia también era consciente de sus avances tras su intento de suicidio. Había trabajado mucho junto a los sanitarios para recuperarse y, poco a poco, ayudada de muletas y andadores, lo consiguió.
OKDIARIO publica un vídeo en el que ella dice con su propia voz: «Cuando llevas todo el día andando cansada, estás machacada, sobre todo esa semana».
Su interlocutora le responde que «puede usar el andador todo el tiempo que quiera «, a lo que Noelia responde: «Cuando estoy cansada me siento (en el andador), pero es que me hago unas pateadas que te cagas».
La vida de Noelia
El caso de Noelia ha conmocionado a España. Fuentes de su entorno aseguran que ha tenido una historia vital muy complicada. Ella está diagnosticada con depresión y sus padres también han tenido problemas de salud. Noelia ha peleado su eutanasia durante dos años en los tribunales y finalmente se le ha autorizado, pese a que tiene 50 años de esperanza de vida.
La Fundación Abogados Cristianos ha luchado en los tribunales hasta el final para parar su eutanasia, pero no lo han logrado. «Ha fallado el sistema, no puede ser que a alguien a quien la sanidad ha conseguido que vuelva a andar de forma milagrosa se le asista en el suicidio, no está tetrapléjica como han publicado algunos medios, puede andar aunque con dificultad», explica un abogado de la causa. Los vídeos así lo demuestran.
Abogados Cristianos han pedido medidas cautelarísimas para tratar de frenar la eutanasia de Noelia, pero ahora mismo sólo depende de ella dar marcha atrás.
