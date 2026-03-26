Hacienda lo confirma: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 van a cobrar el 100% de su pensión

Jubilarse con el 100% de la pensión es el objetivo que persigue todo trabajador desde que comienza a sumar años a su vida laboral. En este 2026 se ha vuelto a retrasar la jubilación y se han aumentado los requisitos de cotización para que las personas puedan acceder a la retirada con la pensión íntegra. De momento, los nacidos entre 1960 y 1961 que cumplan con los requisitos podrán acceder a la pensión contributiva de jubilación con el 100% de la pensión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para acceder al 100% de la pensión.

Este 2026 se han introducido varios cambios en lo que respecta a la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. Esta norma establece que en 2025, para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, hay que acreditar 38 años y tres meses de cotización en la vida laboral y los que no cumplan con este límite tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Así que los españoles nacidos en 1961 que cumplan con los requisitos podrán acceder a la pensión de jubilación con la nómina completa cuando cumplan los 65 años a lo largo del año. Los que no lleguen a este mínimo bien tendrán que esperar al próximo 2027. Algo similar ocurrió en 2025 con los trabajadores nacidos en 1960 que cumplían con los requisitos y se podían jubilar con la pensión íntegra. Los que no llegaron al mínimo tendrán que esperar hasta este año 2026 para poder retirarse sin penalizaciones.

Cómo cobrar el 100% de la pensión

Para cobrar el 100% de la pensión en 2026 hay que acreditar 38 años y tres meses de cotización o bien esperar hasta los 66 años y 10 meses en el caso de los ciudadanos que no quieran sufrir penalizaciones. Estos requisitos se incrementarán en 2027, cuando tendrán que esperar hasta los 67 años los trabajadores que no tengan un mínimo de 38 años y seis meses cotizados durante su vida laboral.

Esto quiere decir que de cara al próximo año los españoles que no cumplan con este mínimo cotizado, que son muchos, tendrán que esperar dos años más para poder retirarse con el 100% de la pensión. A partir de ahí no se volverá a retrasar la edad de jubilación, pero todo indica que en los próximos años se legislará para volver a retrasarla, conforme han hecho otros países de la Unión Europea como Dinamarca, que la ha demorado hasta los 70 años en ciertos casos.

En España, los únicos trabajadores que pueden adelantar la jubilación respetando el 100% de la pensión son las «ocupaciones o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad». Esta aplicación de coeficientes reductores para adelantar la edad sin sufrir penalizaciones en la pensión afecta a día de hoy a trabajadores mineros, del mar, personal de vuelo o incluso artistas y toreros.

¿Cuándo se pueden jubilar los nacidos entre 1960 y 1970?

Así que los trabajadores nacidos en 1961 podrán jubilarse este 2026 en caso de cumplir con los requisitos y, dependiendo de la situación, podrían retrasarse hasta 2027. A partir de este año ya entrarán las nuevas condiciones que exige la Ley 27/2011 y los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de cotización tendrán que esperar dos años para poder retirarse con la pensión íntegra.

Es decir, los nacidos en 1962 que no lleguen a 38,5 años de cotización tendrían que esperar a 2029 para jubilarse, tres años más tarde que los nacidos en 1961 que lleguen a 38 años y tres meses. El resto se podrá jubilar de la siguiente manera: