Comunicado importante de Mercadona para Navidad: vuelve lo más esperado y los clientes estallan de emoción

Mercadona ha anunciado este viernes que su sección Listo para Comer regresará esta Navidad con una selección de platos pensados para ofrecer a los clientes el sabor más tradicional y casero durante las fiestas. Los encargos estarán disponibles a partir del lunes 24 de noviembre y se podrán realizar en cualquier tienda que cuente con esta sección, hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja.

Entre las opciones destacadas de este año se encuentra el surtido de canapés, que incluye siete tipos de tartaletas: langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie con manzana caramelizada y huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, queso de cabra con cebolla caramelizada, queso stilton con crispy de mango, y crema de queso trufado con cecina, además de dos variedades de rollitos de pan de molde rellenos de surimi y langostino, y de salmón ahumado con crema de queso blanco. Dentro de los platos fríos, también se ofrecerá la clásica ensaladilla de marisco con bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

Por su parte, los platos calientes que completan la propuesta navideña incluyen muslo de pollo relleno de carne picada, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa acompañado de puré de patata trufado; carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y cuarto de cochinillo asado con la misma guarnición.

Con esta oferta, Mercadona busca consolidar su apuesta por la comodidad y la calidad en la mesa navideña, una propuesta que año tras año se ha convertido en uno de los productos más esperados por sus clientes.

El plato que va a triunfar en Navidad

Mercadona sabe perfectamente cómo funcionan estas fechas y, entre todas sus propuestas, existe un plato preparado que este año tiene todas las papeletas para convertirse en el favorito de quienes quieren algo vistoso, rápido y con sabor a celebración. No es nuevo, pero está viviendo un repunte notable en plena campaña navideña.

Se trata de la Ensaladilla de Marisco Listo para Comer, un bol de 250 gramos que mezcla ingredientes muy típicos de la Navidad: langostino, merluza, boca de mar y un toque final de huevo hilado que le da ese aspecto festivo tan característico. Es un plato pensado para servir directamente, sin calentar, y que funciona tanto como entrante individual como parte de un picoteo más amplio. Y, sobre todo, atrae por una razón evidente: su precio. Por cuatro euros, Mercadona ofrece un plato ya montado, con buena presencia y sin necesidad de que el consumidor pase horas preparándolo. En días de prisas, visitas y cenas improvisadas, ese detalle marca la diferencia.