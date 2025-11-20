El snack de Mercadona que parece gourmet pero cuesta menos que un café: lo recomiendan los expertos

Encontrar un snack que sea rápido, barato y que además tenga buen sabor no es tan sencillo como parece. A veces compras algo por tenerlo para esos momentos en los que te apetece picar algo y termina olvidado en la nevera, o directamente no te convence al abrirlo. Por eso llama tanto la atención cuando un producto sencillo funciona a la primera y acaba siendo un imprescindible. Es justo lo que está ocurriendo con el guacamole de Hacendado, un snack de Mercadona que muchos están recuperando últimamente como opción práctica para esos momentos en los que apetece picar algo sin complicarse.

No es un producto nuevo, ni pretende competir con el guacamole casero que haces en casa. Pero tiene algo que atrae: el envase se abre, sirves un poco y ya tienes un aperitivo que te saca del apuro sin sensación de estar comiendo cualquier cosa. Y además, con un precio que sorprende. La tarrina de 200 gramos cuesta 1,80 euros y la de 500 gramos cuesta 3,95 euros, así que no duele nada añadirlo a la cesta de vez en cuando. Pero además, lo realmente curioso es que varios nutricionistas y divulgadores gastronómicos han empezado a recomendarlo como alternativa razonable cuando buscas algo rápido pero no quieres caer en un ultraprocesado clásico. Sin grandes artificios, con una lista de ingredientes que se entiende y un sabor que no necesita añadidos, este guacamole se ha convertido en ese pequeño recurso que arregla desde un picoteo improvisado hasta una cena ligera entre semana.

El snack de Mercadona que parece gourmet pero cuesta menos que un café

Lo primero que sorprende de este snack de Mercadona es que, pese a ser un producto preparado y listo para consumir, tiene una textura bastante natural, alejada de esas cremas excesivamente homogéneas que dejan claro desde la primera cucharada que están demasiado procesadas. Aquí ocurre lo contrario: tiene cuerpo, un toque picante muy suave y ese color verde intenso que recuerda al aguacate fresco de verdad.

Tal y como podemos leer en su etiqueta, el guacamole de Mercadona se basa en aguacate y vegetales habituales en la receta tradicional: cebolla, jalapeño, cilantro, ajo y especias. También incorpora antioxidantes y correctores de acidez para mantener su color y textura, algo habitual en este tipo de preparados.

Los expertos suelen destacar que, aunque no es igual que un guacamole casero, es una buena opción para el día a día si buscas algo rápido, con ingredientes reconocibles y sin excesos de azúcar o aditivos innecesarios.

La información nutricional que lo convierte en un snack inteligente

Otro de los motivos por los que nutricionistas y divulgadores de alimentación lo recomiendan es su perfil nutricional. Por cada 100 gramos aporta:

149 kcal

13,7 g de grasa, de las cuales 3,8 g son saturadas

2 g de hidratos, con 1,4 g de azúcares

5 g de fibra alimentaria

1,9 g de proteínas

1,5 g de sal

Pero lo más llamativo aquí es la fibra, ya que 5 gramos por 100 g es una cantidad muy considerable para un snack tan fácil de tomar. Eso significa que sacia, evita picos de hambre y ayuda a controlar mejor la ansiedad por picar entre horas.

Además, al estar hecho principalmente de aguacate (lleva un 95%), es una fuente de grasas saludables y micronutrientes que encajan perfectamente en una dieta equilibrada. Eso sí, como con todo, la clave está en la cantidad.

Ideas para disfrutarlo como un snack rápido y saludable

Además de su precio de apenas 2 euros o 4 euros, en función del tamaño, y de lo bueno que está, este guacamole es también el snack perfecto para combinar con todo tipo de propuestas, algunas de ellas recomendadas por expertos si deseas algo saludable. Por ejemplo:

Con palitos de zanahoria o pepino: un picoteo muy saciante.

o pepino: un picoteo muy saciante. En tostada integral con tomate : para disfrutar de un desayuno rápido, sano y con un toque diferente.

: para disfrutar de un desayuno rápido, sano y con un toque diferente. Como salsa para wraps o fajitas : y con ello puedes evitar otras versiones industriales más calóricas.

: y con ello puedes evitar otras versiones industriales más calóricas. En un bol con huevo duro y semillas : opción perfecta para quienes buscan algo más completo sin cocinar. Un picoteo de diez que además es original y sorprenderá a tus invitados.

: opción perfecta para quienes buscan algo más completo sin cocinar. Un picoteo de diez que además es original y sorprenderá a tus invitados. Con nachos de maíz horneados: una alternativa al uso más conocido y sin necesidad de recurrir a productos cargados de aditivos.

Incluso muchos deportistas lo utilizan como aporte de grasas saludables antes del entrenamiento, especialmente si lo combinan con pan de centeno o tortitas de arroz.

En definitiva, entre todos los snacks disponibles en el mercado, el Guacamole Hacendado ha conseguido convertirse en una excepción: es sabroso, tiene buena composición, aporta fibra y grasas saludables y, encima, cuesta menos que un café. Por eso no sorprende que lo recomienden tanto expertos en nutrición como amantes de la cocina rápida pero cuidada.

Así que ahora ya lo sabes, si buscas algo práctico para picar sin remordimientos, que encaje en cualquier comida y que además te haga sentir que estás tomando algo especial, este guacamole de Mercadona se ha ganado ese puesto. Y lo mejor es que lo tienes al alcance de tu mano cada vez que pasas por la sección de refrigerados.