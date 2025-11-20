Adiós a la cena de Navidad de tu empresa: el grupo de trabajadores que no podrá asistir bajo ningún concepto

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y, con la época más bonita del año, también llega la cena de empresa para millones de trabajadores españoles. Estas celebraciones se suelen realizar desde finales del mes de noviembre y lo normal es que culminen con el inicio del periodo vacacional para los empleados. Un grupo de expertos se ha pronunciado sobre los empleados que no tienen permitida la asistencia a este acto, que suele organizar la empresa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trabajadores que pueden asistir a la cena de Navidad de la empresa.

Esto es un clásico de España: la cena de Navidad de la empresa en la que todos los trabajadores y los jefes se juntan para celebrar la llegada de la época más bonita del año. Durante las próximas semanas, millones de españoles se juntarán en una mesa junto a sus compañeros de trabajo para pasar una noche plácida que supondrá el inicio para las vacaciones que muchos empleados suelen disfrutar durante esta época del año. Dependiendo de la empresa, la cena de Navidad tendrá un volumen u otro, pero lo importante es disfrutar con los compañeros.

¿Se puede ir a la cena de Navidad de la empresa estando de baja? Esta es la pregunta del millón para los trabajadores que estén en situación de incapacidad temporal durante las fechas en las que se organice la cena de Navidad de una empresa. Esta cuestión no tiene fácil respuesta, ya que el Estatuto de los Trabajadores no recoge esta situación de forma clara. Las personas que estén en situación de baja tienen que seguir los pasos recomendados por el médico y, según el motivo de su ausencia temporal, se podrá dictaminar si acudir a una cena de empresa puede incurrir en sanción o no.

Las bajas y la cena de Navidad de la empresa

A esta pregunta responde Legalitas en una publicación realizada recientemente en la que deja claro que la ley es ambigua sobre los casos en los que un trabajador, estando de baja, decida acudir a la cena de Navidad de una empresa. «La normativa española no establece unos supuestos concretos que determinen lo que se puede hacer o lo que está prohibido mientras un trabajador se encuentra de baja médica», cuenta en un artículo realizado por este grupo de expertos que ahonda en la materia.

«Cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal, la regla general es que debe respetar las limitaciones y el reposo que le haya prescrito su médico», especifican estos expertos, que dejan claro que la asistencia del trabajador a la cena de Navidad de la empresa debe ser compatible con el motivo de la baja. En caso contrario, podría incluso interpretarse como una infracción de su obligación de buscar una pronta recuperación.

El artículo publicado por Legalitas destaca que hay que tener en cuenta «la buena fe contractual» y se ciñe a lo que dice el Código Civil sobre ello, que es lo siguiente: «La conducta del que ejercita dicho derecho se ajuste a normas éticas, contradiciéndose, entre otros supuestos, dicho principio cuando se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionalmente de su dudosa significación».

La pregunta sobre si se puede acudir a la cuenta de empresa estando de baja no tiene fácil respuesta legal, pero sí ética. Es decir, un trabajador que tenga una baja por una lesión compatible con acudir a una cena de Navidad podrá acudir si su relación con la empresa es óptima y su presencia está consensuada antes con sus jefes. Los trabajadores que estén en situación de incapacidad temporal y no tengan la mejor relación posible con la empresa tendrán que pensárselo dos veces.