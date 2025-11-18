Un holandés entra a un Mercadona y no da crédito a lo que encuentra: «Es España y…»

Mercadona es el supermercado número uno en España. El más popular y el que tiene productos de los que todo el mundo suele hablar. Un supermercado que sorprende a todos los españoles pero también a los extranjeros. En esta ocasión, tenemos que hablar del vídeo que ya se ha hecho viral y en el que un holandés entra en un Mercadona para llevarse la sorpresa de su vida al comprobar como son sus tiendas. El joven no sólo destaca que hayan productos frescos, sino también secciones como la de panadería y la de perfumería.

Lo que para muchos clientes habituales puede parecer cotidiano, para quienes pisan por primera vez un Mercadona, especialmente si vienen de fuera, puede convertirse en toda una revelación. Esto es justo lo que le ha ocurrido a este joven holandés que, de paso por España, decidió grabar su experiencia en uno de estos supermercados. Lo que comenzó como una simple visita de rutina se convirtió en una crónica espontánea y sincera que ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales. Su reacción no ha tardado en hacerse viral. Y es que su forma de contar lo que encontró entre los pasillos de Mercadona, con sorpresa genuina y un toque de humor, ha servido para poner en valor lo que a veces aquí damos por sentado: productos frescos, buena panadería, vinos a precios casi increíbles y un ambiente muy diferente al de los supermercados que él conoce en Países Bajos.

Un holandés entra a un Mercadona y no da crédito

El joven viajero conocido en redes como @whereiswanda no ha escatimado en elogios. En sus vídeos de TikTok, donde suele compartir sus impresiones durante sus recorridos por diferentes países, dejó claro que lo que encontró en Mercadona le pareció de otro nivel. Así lo dijo, al comprobar la calidad y la variedad de productos frescos, sobre todo en las secciones de pescadería y carnicería destacando, como no podía ser de otro modo, la gran cantidad de jamón ibérico que se vende.

Y es que en los supermercados neerlandeses según explicaba, es raro ver una carnicería atendida al corte con tanto surtido, y mucho menos con productos tan típicos y de alta calidad como los que se pueden encontrar en la cadena española.

El encanto de la panadería y frutería de Mercadona

Otra de las secciones que más impresionó a este joven holandés en su visita a Mercadona fue la panadería. En su país, también es habitual encontrar pan y bollería en los supermercados, pero según comentó, la diferencia con Mercadona es considerable. No sólo por la variedad o el precio, sino también por la presentación y frescura. En su vídeo muestra esta sección, además de destacar la amplia variedad de tartas. Y no sólo eso: también muestra la sección de frutería, explicando que al ser España, las naranjas no pueden faltar. De hecho, muestra incluso la máquina para hacer zumos al natural.

El pasillo del vino, lo más fascinante de todos

Ya hemos explicado cómo este joven turista holandés ha quedado impresionado con su visita a Mercadona, pero su vídeo que ya acumula más de 310.000 visitas, destaca al final de todo, el que el supermercado tenga una de las mayores secciones de vinos que jamás ha visto. Le sorprendió no solo el precio, sino la gran variedad disponible. En este sentido, su asombro tiene mucho sentido: en otros países europeos, el vino es un producto bastante más caro y no siempre accesible para el día a día. Aquí, en cambio, es habitual encontrar buenos caldos a precios realmente bajos.

La cultura del supermercado como reflejo del país

Este vídeo que ya se ha hecho viral por mostrar algo a lo que estamos acostumbrados pero que impacta a quienes son de otro país, deja una cosa clara y no sólo sirve para que muchos españoles se sientan orgullosos de su supermercado de confianza. También ha abierto un pequeño debate en redes sobre hasta qué punto los supermercados reflejan la identidad de un país. Y en el caso de España, Mercadona actúa casi como una pequeña embajada gastronómica nacional. Su apuesta por los productos locales, por ofrecer una experiencia cercana, y por mantener precios razonables ha convertido la compra diaria en algo que incluso puede sorprender y emocionar a quien lo ve por primera vez.

Lo curioso es que, para muchos usuarios, las observaciones del tiktoker holandés han servido para mirar con otros ojos su rutina de ir a hacer la compra. “»Nunca pensé que comprar pan o jamón en Mercadona pudiera parecer tan especial» comentaba una usuaria. Y es que, a veces, necesitamos que alguien de fuera nos muestre lo increíble de lo que tenemos delante cada día.