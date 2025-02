La CNMV ha decidido coger el toro por los cuernos del principal problema de gobernanza de Grifols: las oscuras relaciones de la farmacéutica con el holding Scranton de la familia fundadora. Una cuestión que está detrás del posible falseamiento de sus cuentas denunciado por Gotham City y sobre la que ha recibido varias denuncias de accionistas de la biofarmacéutica catalana.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la investigación. A raíz de los informes de Gotham, Grifols reformuló sus cuentas para reconocer una deuda real mayor de la declarada y ha avanzado en su gobierno corporativo con el abandono de los cargos ejecutivos por parte de los miembros de la familia y el nombramiento de un consejero delegado teóricamente independiente, Nacho Abia.

Pero no ha afrontado «la madre del cordero» de sus problemas, en palabras de un analista, que son las relaciones con Scranton. Ni siquiera ha dado una explicación sobre las supuestas irregularidades en la relación de Grifols con el holding familiar (titular formalmente del 8,67% del capital, pero que en la práctica tiene el control de la empresa) denunciadas por Gotham.

¿Por qué la compañía se resiste a afrontar esta cuestión? La respuesta de las fuentes es que deshacer las relaciones con Scranton puede suponer mucho dinero, ya que estamos hablando de deuda y dividendos de filiales, y préstamos entre los dos. Tanto como para obligar a Grifols a acometer la temida ampliación de capital, que podría ser necesaria en cualquier caso por el altísimo endeudamiento de la compañía (ha refinanciado la deuda con vencimiento más cercano, pero con unos intereses mucho más altos).

Hasta ahora, la CNMV había abierto una investigación tanto sobre las cuentas de Grifols como sobre la posible manipulación de mercado por parte de Gotham (por denunciar esas posibles irregularidades en las cuentas). No obstante, esta investigación no seguirá adelante por la apertura de un sumario por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que se centra sólo en los informes del fondo bajista y no en las cuentas de la compañía. Para ello, ha citado al ex presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.

Dagá, en la diana

Las denuncias de varios fondos accionistas de Grifols ponen el acento en Tomás Dagá, el abogado asesor de cabecera del clan familiar, consejero tanto de la matriz como de Scranton, y dueño del bufete Osborne & Clarke que es a su vez la firma legal de Grifols. Dagá es el «arquitecto»de la estructura de deuda de la compañía que es la causa de sus graves problemas.

Gotham ya denunció en su primer informe, del 9 de enero de 2024 (el que hundió a Grifols un 25,91% en un día), que dos de las filiales de Grifols, la alemana Haema y la estadounidense BPC Plasma, están consolidadas al 100% tanto por Grifols como por Scranton, lo cual se supone que es ilegal. De esta forma, la matriz puede apuntarse sus beneficios pero la deuda asociada la oculta en Scranton, lo que reducía ficticiamente la deuda de la cotizada, siempre según Gotham.

No quedaron ahí las denuncias de Gotham sobre el holding de los Grifols. En marzo acusó a la compañía de regalar dinero a la familia mediante préstamos concedidos a Scranton por importe de 321 millones que no va a devolver nunca, ya que se pagarán con los dividendos futuros de Haema. Por último, en mayo, el fondo bajista también revelaba otros 266 transferidos de Grifols a Scranton como dividendos de BPC Plasma.