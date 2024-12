Cambios importantes en la declaración de la Renta: la novedad que afecta a estas personas

El año 2025 llega con muchos cambios y a partir del 1 de enero también habrá modificaciones en las cantidades exigidas a la hora de hacer la declaración de la renta. A partir del próximo 2 de abril los contribuyentes tendrán que presentar el ejercicio del IRPF anual y esta nueva campaña llegará con novedades confirmadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Esto es todo lo que tienes que saber de la campaña de la declaración de la renta en 2025.

Entre el próximo 2 de abril y 30 de junio de 2025, los millones de contribuyentes españoles tendrán que presentar el ejercicio anual correspondiente al IRPF de este año 2024, que acaba en los próximos días. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días una novedad que tiene que ver con la campaña de la declaración de la renta y las nuevas cantidades que se exigirán a la hora de presentar esta solicitud.

La principal tiene que ver con la cantidad mínima a la hora de realizar la declaración de la renta. A partir del año 2025, no estarán obligados a presentar la declaración de la renta los contribuyentes que tengan ingresos de 22.000 euros con más de un pagador, y que la suma de las rentas del segundo no superen los 2.500 euros. Hasta la fecha esta cantidad entre el resto de pagadores no debía sumar los 1.500. Así que esto supone una buena noticia para cientos de miles de contribuyentes.

Los cambios en la declaración de la renta

Habrá más cambios en la próxima campaña de la declaración de la renta. Muchos de ellos están recogidos en el Real Decreto-Ley 2/2024 que entró en vigor el pasado 1 de diciembre y que supuso una revolución en lo que tiene que ver con los subsidios por desempleo. Esta nueva norma también toca lo que tiene que ver con la obligación de los desempleados a realizar la declaración de la renta.

Así que a partir del próximo año los desempleados que estén cobrando una prestación o subsidio por desempleo tendrán que hacer la declaración de la renta de forma obligatoria y en caso contrario perderán su condición de beneficiario de la prestación y una vez agotada del subsidio correspondiente. Los que cobren la ayuda para mayores de 52 años tendrán que hacer dos declaraciones: la de la renta y la declaración anual de ingresos que realizan para poder seguir siendo beneficiarios.

Este grupo de desempleados tendrán que hacer la declaración sin importar los ingresos que reciban de forma anual. Sí que estarán exentos de hacer la declaración de la renta en 2025 los que reciban el Salario Mínimo Interprofesional. A falta de confirmación oficial por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SMI quedará fijado en 15.876 euros, que equivale a 1.145 al mes en 14 pagas. Esto supone un incremento del 3% con respecto a 2024, que ha sido de 1.134 euros. Así que las personas que cobren este mínimo quedarán exentos de presentar el IRPF.

De cara a 2025, otro de los cambios con respecto a la declaración de la renta será que se podrá pagar a través de la aplicación Bizum, suponiendo esto una ventaja para los miles de contribuyentes que tendrán que hacer un ingreso a Hacienda en la segunda parte del próximo año.

Las fechas para la declaración de la renta

Ya hay fechas establecidas para la próxima campaña de la declaración de la renta, según informa la Agencia Tributaria. Así que esta ha quedado establecida entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2025 para las personas que la quieran presentar a través de internet. A partir del 6 de mayo se podrá realizar por teléfono y a primeros del mes de junio se podrá presentar el ejercicio presencialmente en las oficinas, previa realización de una solicitud. Así que las fechas quedan establecidas de la siguiente manera: