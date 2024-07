En concreto, Bruselas considera contrario a la normativa comunitaria que la compañía no permita a los usuarios optar por un servicio alternativo que utilice menos datos personales pero que por lo demás sea equivalente al servicio basado en «anuncios personalizados». También ve irregularidad en que no permita a los usuarios ejercer su derecho a consentir libremente la combinación de sus datos personales.

Meta tiene hasta marzo de 2025 para trasladar sus alegatos, y defenderse así de la decisión final de la propia Comisión Europea.

Si el Ejecutivo comunitario concluye que Meta viola la normativa comunitaria podrá imponer a la compañía una multa de hasta el 10% de su volumen de negocio mundial total; una sanción que podría elevarse hasta el 20% en caso de reincidencia.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Competencia, Margrethe Vestager, ha asegurado que la investigación quiere «garantizar la competencia en mercados en donde las compañías como Meta han ido acumulando datos personales de millones de europeos durante años».

La Comisión considera que la compañía debe ofrecer «alternativas equivalentes» que no sean de pago para los clientes que no acepten que sus datos personales en distintas plataformas sean combinados.

Meta y el ‘entrenamiento’ de la inteligencia artificial

Meta da marcha atrás y no entrenará a la inteligencia artificial -IA- con las fotos subidas por los usuarios. La protección de datos de Irlanda, la Data Protection Commission -DPC- ha celebrado el cambio de planes del gigante Meta, tras las quejas de varios países.

En este sentido, la compañía ha paralizado sus planes de entrenar sus modelos de lenguaje -LLM, por sus siglas en inglés- de inteligencia artificial con las publicaciones de sus usuarios en Facebook e Instagram, según desvela un comunicado la DPC. «El DPC acoge con satisfacción la decisión de Meta de pausar sus planes para entrenar su modelo de lenguaje grande utilizando contenido público compartido por adultos en Facebook e Instagram en toda la Unión Europea -UE- y el Espacio Económico Europeo -EEE-. Esta decisión se produjo tras un intenso compromiso entre la DPC y Meta.

Cabe destacar que a finales del mes pasado la compañía estadounidense liderada por Mark Zuckerberg implementó un formulario de objeción que permite a los usuarios oponerse a que Instagram y Facebook hagan uso de la información que han compartido en sendas plataformas para entrenar su inteligencia artificial.

La burbuja de la IA

Desde la gestora Beka aseguran a OKDIARIO que «los crecimientos en beneficios de las siete magníficas fueron espectaculares, pero esto no es para siempre. Hay una cierta convergencia en la manera que se va implementando esta nueva tecnología y se normaliza. Con lo cual, este tipo de temáticas tienen que estar en una cartera, pero no es para siempre, no hay un beneficio extraordinario para siempre».

Beka considera que existen también otros sectores interesantes de cara a los próximos años: construcción de carreteras, defensa, salud, algo de tecnología y energía.

«Abogamos por invertir en petróleo. La necesidad de energía que tiene el procesador más desarrollado de Nvidia es casi la misma que una casa durante un día. La cantidad de energía que necesitamos es muy grande. El agua es uno de los componentes esenciales que los data centers necesitan para poder mantener en la temperatura idónea su mantenimiento. Con lo cual, todo lo que está ligado a energía y a mejora de data centers tiene que estar sí o sí dentro de las carteras», explican los analistas financieros.