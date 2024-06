La burbuja de la inteligencia artificial (IA) puede comenzar a desinflarse en los próximos años, algo que puede venir acompañado de una recesión económica global, según las perspectivas del grupo financiero Beka. Los analistas consideran que los beneficios de las grandes compañías conocidas como las siete magníficas -entre las que se encuentran Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Microsoft, Nvidia y Tesla- van a ir desacelerándose de cara al año 2026.

El grupo asegura que, si se aíslan las perspectivas de incremento de beneficios de todas las compañías ajenas al sector de la IA, éstas muestran un crecimiento en el tiempo, algo que no pasa con las siete magníficas en su conjunto, que siguen la tendencia contraria.

Es decir, las compañías tecnológicas se van a ir desinflando mientras el resto de empresas van a tener un crecimiento cada vez mayor. En concreto, la previsión de ganancias para las mercantiles relacionadas con la IA será de un aumento del 37% más en este 2024, de un 19% más en 2025 y de un 13% más en 2026.

Por el contrario, la subida del beneficio del todas las compañías no tecnológicas será del 6% en este 2024, del 11% en 2025 y del 9% en el 2026. Así, el diferencial entre ambos conjuntos de empresas pasará de 53 puntos porcentuales -el que tuvo en 2023- a tan sólo cuatro puntos dentro de dos años, según Beka. Es decir, la burbuja de la IA se va a ir desinflando y convergiendo alrededor de las cifras del resto de resultados.

La burbuja de la IA

«Los crecimientos en beneficios de las siete magníficas fueron espectaculares, pero esto no es para siempre. Hay una cierta convergencia en la manera que se va implementando esta nueva tecnología y se normaliza. Con lo cual, este tipo de temáticas tienen que estar en una cartera, pero no es para siempre, no hay un beneficio extraordinario para siempre», advierte el grupo.

Por su parte, Beka considera que existen también otros sectores interesantes de cara a los próximos años: construcción de carreteras, defensa, salud, algo de tecnología y energía.

«Abogamos por invertir en petróleo. La necesidad de energía que tiene el procesador más desarrollado de Nvidia es casi la misma que una casa durante un día. La cantidad de energía que necesitamos es muy grande. El agua es uno de los componentes esenciales que los data centers necesitan para poder mantener en la temperatura idónea su mantenimiento. Con lo cual, todo lo que está ligado a energía y a mejora de data centers tiene que estar sí o sí dentro de las carteras», explican los analistas financieros.

La recesión que viene

Beka prevé que en el segundo semestre de 2024 comience «una fase de recesión económica global» que «se prolongará en el 2025». Para los analistas, «los principales indicadores macroeconómicos actuales se corresponden con la etapa inicial de esta fase del ciclo económico».

David Azcona, jefe de Economía del grupo, asegura que «aunque el mercado anticipa un futuro con mayor crecimiento, menores tipos de interés y una inflación controlada, nuestro escenario base contempla una inflación persistente por encima del 2%, un aumento del desempleo, tipos de interés elevados durante más tiempo del esperado y un menor consumo, entre otros factores».

«Bajo la superficie, estamos comenzando a ver indicadores de un claro patrón de minoración del crecimiento e incapacidad de las entidades supranacionales de tomar medidas que en el pasado atajaron el decrecimiento desde el primer momento», ha señalado Azcona durante un desayuno informativo celebrado este miércoles y al que ha asistido OKDIARIO.

Entre los principales desafíos a los que la economía debe hacer frente, Azcona señala la necesidad de reequilibrar el mercado laboral, estabilizar el gasto cíclico y detener el aumento de la morosidad.

El grupo prevé que esta recesión afecte de forma especial a España, especialmente por la evolución del déficit público, por el peso del gasto del Estado en el Producto Interior Bruto (PIB) y por problemas relacionados con la creación de empleo.

En general, todos los países han revisado al alza las expectativas de crecimiento, pero Beka insiste en que esto es una muestra de un optimismo excesivo por parte de los mercados y de los economistas, que no están previendo con certeza el devenir macroeconómico de los próximos meses.