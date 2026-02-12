Blackstone y EQT compran Urbaser por 5.600 millones de euros

El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha destacado que esta operación «pone de relieve el potencial de creación de valor de Urbaser y es fruto de una excelente colaboración con Platinum Equity durante estos años». «Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos», ha concluido.

El compromiso de Urbaser con la innovación se refleja en su amplia experiencia en el desarrollo y la operación de plantas de valorización energética de residuos (‘energy-from-waste’), así como en otras infraestructuras avanzadas de tratamiento que impulsan el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor de la gestión de residuos.

El socio de EQT Infrastructure, Guillermo García-Barrero, ha afirmado que Urbaser cuenta con una «larga trayectoria colaborando con administraciones públicas y clientes privados para ofrecer servicios novedosos de tratamiento y recogida de residuos. «Junto con Blackstone, queremos apoyar al equipo directivo y a los empleados de Urbaser para seguir invirtiendo en economía circular y crear valor a largo plazo para la sociedad», ha subrayado.

Por su parte, el co-director de Inversiones en Europa de Blackstone Infrastructure Partners, Adam Kuhnley, ha apuntado que el fondo está entusiasmado de asociarse con el equipo de Urbaser y con EQT para apoyar la próxima fase de crecimiento de la compañía española, «aprovechando la fuerte demanda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos», ha indicado.

Finalmente, el copresidente de Platinum Equity, Louis Samson, ha agregado que en los últimos años han trabajado «incansablemente» para fortalecer el negocio, simplificar la estructura y liberar todo el potencial como una verdadera plataforma de infraestructura medioambiental.

«Con un equipo directivo experimentado ya consolidado y un plan estratégico bien definido, la compañía cuenta con todas las herramientas necesarias para seguir cosechando éxitos en la próxima etapa de su trayectoria», ha explicado.

Impulsarán el desarrollo estratégico de Urbaser

Blackstone y EQT impulsarán el desarrollo del plan estratégico de Urbaser y permitirán a su equipo directivo seguir invirtiendo en economía circular y avanzar en la siguiente fase de crecimiento de la compañía.

Ambas firmas respaldarán al equipo directivo en la continuidad de su expansión en el segmento de residuos industriales, un área de rápido crecimiento, al tiempo que reforzarán las operaciones municipales -núcleo del negocio de Urbaser- y su papel como socio estratégico a largo plazo de los ayuntamientos.

En cualquier caso, la operación queda sujeta a las condiciones habituales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

JP Morgan y UBS Investment Bank han actuado como asesores financieros de Blackstone, mientras que Morgan Stanley y BBVA lo han hecho como asesores financieros de EQT. Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez han prestado asesoramiento legal a Blackstone y EQT.