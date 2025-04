Aviso muy importante por el cartel que está apareciendo en los supermercados españoles: «No compres estos…»

Desde hace unos días, una simple frase escrita en un cartel está llamando poderosamente la atención de los clientes en algunos supermercados de toda España. Lejos de tratarse de una promoción o de una estrategia publicitaria, es un mensaje directo que remueve conciencias y señala una realidad que muchas personas todavía desconocen. El cartel dice: No compres estos huevos. Adiós código 3.

¿Pero qué significa exactamente este cartel? ¿A qué hace alusión?. Se trata de un aviso que viene de la mano del Observatorio de Bienestar Animal (OBA), y que ha decidido plantarse con claridad frente a un sistema que todavía permite la venta de huevos procedentes de gallinas enjauladas. Aunque la tendencia ha cambiado en los últimos años, el problema sigue presente en muchos lineales. Y lo que parece una simple cifra estampada en la cáscara del huevo, esconde algo que cada vez más consumidores quieren evitar. La campaña, que forma parte del movimiento europeo End the Cage Age, tiene un objetivo muy concreto: acabar con el código 3, el que identifica a los huevos puestos por gallinas encerradas en jaulas tan pequeñas que no pueden ni estirarse. Pero más allá del cartel, esta acción ha vuelto a poner el foco en algo tan básico como leer la información que aparece en los productos que compramos a diario.

Qué significa el cartel que está apareciendo en los supermercados españoles

El mensaje que ha comenzado a aparecer en los supermercados no está ahí por casualidad. El No compres estos huevos va acompañado de una explicación que muy pocos conocen: el número que aparece impreso en cada huevo revela el sistema de cría de la gallina. Y cuando ese número es un 3, la situación es preocupante. Significa que la gallina ha pasado toda su vida en una jaula sin espacio para girarse, extender las alas ni picotear el suelo.

Este sistema, aunque legal, ha sido duramente criticado por las organizaciones de bienestar animal. El OBA considera que no es aceptable que, en pleno 2025, algunos supermercados sigan vendiendo huevos de código 3 cuando ya se habían comprometido a eliminarlos de sus estanterías. Carrefour, Lidl, Aldi y Ahorramás han cumplido. Pero otras cadenas aún no han dado el paso.

Qué significan los códigos de los huevos (y cuál deberías evitar)

Muchos consumidores todavía compran huevos sin fijarse en ese número, pero la primera cifra que aparece impresa en la cáscara es clave para entender el bienestar del animal. Estos son los cuatro tipos de código que puedes encontrar:

0: huevos ecológicos. Las gallinas tienen acceso al exterior, una alimentación 100% ecológica y estándares altos de bienestar.

Las gallinas tienen acceso al exterior, una alimentación 100% ecológica y estándares altos de bienestar. 1: gallinas camperas . También salen al aire libre, pero la alimentación no sigue criterios ecológicos.

. También salen al aire libre, pero la alimentación no sigue criterios ecológicos. 2: gallinas criadas en suelo . No están en jaulas, pero viven en interiores, en naves cerradas.

. No están en jaulas, pero viven en interiores, en naves cerradas. 3: gallinas enjauladas. El sistema más restrictivo y el que esta campaña busca erradicar.

Por qué se lanza esta campaña justo ahora

Este movimiento no ha surgido de la nada ni es una reacción repentina. En realidad, la campaña llega justo cuando muchas cadenas de distribución tenían que haber cumplido su compromiso de 2025: eliminar definitivamente los huevos de código 3. El problema es que, aunque la fecha ha llegado, no todas lo han hecho. Por eso, desde el Observatorio de Bienestar Animal han querido llevar el mensaje al lugar donde realmente importa: los supermercados.

Y no sólo se trata de señalar, sino de informar. El objetivo es que el consumidor pueda tomar una decisión más consciente y exigir a las marcas que cumplan lo prometido. En su web, OBA ha habilitado un espacio para firmar peticiones dirigidas a las cadenas que aún siguen vendiendo huevos de gallinas enjauladas, como forma de presión para acelerar el cambio.

Las cifras que auguran un cambio

Aunque el camino no ha terminado, los avances en España han sido notables. En 2016, el 93% de las gallinas ponedoras vivían en jaulas. Hoy esa cifra ha descendido al 67%, lo que supone millones de animales que ya no están encerrados en espacios mínimos. Además, según el último informe sobre la Transición a Sistemas Libres de Jaulas de 2024, la producción de huevos sin jaulas ha superado los 390 millones de docenas en 2023, el doble que en 2020.

El código 2, el de las gallinas criadas en suelo, ha duplicado su presencia en apenas cuatro años. Y lo más revelador: el 96% de los españoles está a favor de mejorar el bienestar animal, según el Eurobarómetro 2023. Es decir, el cambio cuenta con el respaldo masivo de la ciudadanía.

Por todo ello, la realidad es clara: muchas cadenas de supermercados siguen incumpliendo. Pero también es cierto que el consumidor tiene poder. Y mucho. Cada compra puede ser un acto de presión silenciosa pero eficaz. Si los supermercados detectan que los huevos de código 3 dejan de venderse, acabarán por retirarlos.

Desde el Observatorio han confirmado que ya están analizando qué cadenas están cumpliendo con sus compromisos y cuáles no. Y no descartan aumentar la presión en los próximos meses. Mientras tanto, se mantienen las conversaciones con los grandes supermercados que aún no han dado el paso definitivo.