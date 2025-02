Los abogados lo revelan: todo lo que no te pueden cobrar en un restaurante

Cuando vamos a un restaurante, esperamos disfrutar de una buena comida y de un rato agradable sin preocupaciones. Sin embargo, la sorpresa puede llegar al recibir la cuenta, donde a veces aparecen cargos inesperados que generan dudas y molestias. Muchos clientes, por desconocimiento, acaban pagando conceptos que no deberían, pero la realidad es que existen normas claras sobre lo que un establecimiento puede o no cobrar y que han sido desveladas, en las redes sociales, por un abogado.

La polémica sobre estos cobros indebidos en los restaurantes ha crecido recientemente ya que cada vez parece que se dan más, teniendo en cuenta que son muy comentados en redes, de modo que el abogado Andrés Millán, conocido en TikTok como @lawtips, ha subido un vídeo junto a otro tiktoker, @cenandoconpablo, para enumerar todo aquello que no te pueden cobrar en los restaurantes, ya sean por ejemplo los cubiertos, el agua o la leche del café. Conocer entonces todo esto al detalle no sólo permite defender nuestros derechos como consumidores, sino también evitar pagar de más por servicios que, en muchos casos, ya deberían estar incluidos en el precio final. Toma nota entonces porque repasamos todo lo que no te pueden cobrar en un restaurante de manera que puedas tener una guía la próxima vez que vayas a comer a cenar fuera de casa y saber que debes reclamar en el caso de que quieran cobrarte algo indebido.

Todo lo que no te pueden cobrar en un restaurante

Uno de los cargos ilegales más comunes que nos cuenta @lawtips tiene que ver con el suplemento por servicio de mesa o cubierto. A este respecto, la ley establece que el precio de los platos debe incluir todos los costes asociados al servicio, por lo que cualquier recargo adicional por usar cubiertos o por servir pan debe informarse claramente antes de que el cliente realice su pedido. Si no se avisa previamente, este coste no es exigible. Este tipo de prácticas, aunque habituales, generan descontento entre los comensales y además como dice el abogado es algo que «no tiene sentido» ya que sería como si de repente «te cobran por una taza».

También es ilegal cobrar por el agua del grifo, «por muy mala que esté» dice el abogado. Desde 2022, los restaurantes están obligados a ofrecer agua de grifo gratuita a los clientes que lo soliciten. Pese a ello, hay locales que intentan sortear esta norma cobrando por el servicio o incluyendo el agua en la cuenta sin avisar. Los consumidores tienen derecho a rechazar este cobro, ya que se considera un servicio básico que debe estar disponible sin coste adicional.

La importancia del IVA incluido en los precios

Otro aspecto esencial es la inclusión del IVA en los precios de la carta. La normativa de consumo indica que el precio que se muestra al cliente debe ser el final, con impuestos incluidos. Cómo explica el abogado si aparecen frases como «IVA no incluido» hemos de saber que no cumplen con la ley, ya que impiden al consumidor conocer el importe exacto que pagará al finalizar su comida. Esto puede generar confusión y malestar, especialmente cuando la diferencia de precio es significativa.

Los platos fuera de carta también deben mostrar su precio de forma clara. Cuando un restaurante ofrece sugerencias o especialidades que no están en la carta, está obligado a informar al cliente del precio antes de servirlo. De lo contrario, el cliente puede negarse a pagar si considera que el coste es excesivo o no fue comunicado adecuadamente. Este detalle es crucial, ya que muchos restaurantes utilizan estas recomendaciones para incrementar la cuenta. Además @cenandoconpablo señala que muchas veces en la carta aparecen las siglas S/M que indica que el precio es según mercado cuando esto también está prohibido.

Cómo reclamar si te cobran algo indebido

Si detectas un cargo ilegal en tu cuenta, lo primero es reclamar directamente en el restaurante. Explica tu situación y menciona que estás al tanto de la normativa. En muchos casos, el simple hecho de mostrar conocimiento sobre la ley es suficiente para que el establecimiento rectifique. Además, llevar un registro o tomar una foto de la carta puede servir como prueba en caso de disputa.

En caso de que no atiendan tu reclamación, puedes pedir la hoja de reclamaciones, que todos los locales deben tener disponible. Además, puedes acudir a las oficinas de consumo de tu comunidad autónoma, donde podrán orientarte sobre los pasos a seguir para hacer valer tus derechos. También existen asociaciones de consumidores que pueden ofrecer asesoramiento y apoyo.

Consejos para evitar sorpresas en la cuenta

Para prevenir situaciones desagradables, revisa siempre la carta y presta atención a cualquier detalle sobre precios o suplementos. Pregunta antes de pedir si tienes dudas, especialmente sobre platos fuera de carta o servicios adicionales. Al final de la comida, revisa la cuenta con calma y asegúrate de que todo esté correcto antes de pagar. Además, estar informado y conocer tus derechos te ayudará a actuar con seguridad.

Los consejos de abogados como Andrés Millán han ayudado a muchos consumidores a saber qué esperar cuando van a un restaurante. Conocer nuestros derechos es fundamental para disfrutar de una experiencia gastronómica sin sobresaltos ni cargos indebidos. La información es poder, y estar bien informado nos permite disfrutar de nuestras salidas sin preocupaciones innecesarias.