Real Madrid
Real Madrid – Villarreal en directo | Resultado, estadísticas y minuto a minuto desde el Santiago Bernabéu, jornada 8 de La Liga EA Sports
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Villarreal de la Liga
El Real Madrid recibe al Villarreal en el partido de la jornada 8 de la Liga que se jugará en el Santiago Bernabéu
Min 51
Fuera de juego
Disparo de Tchouaméni desde fuera del área que sale repelido. Mbappé atacó al rechace, pero Gulacsi se hizo con la bola y se señaló fuera de juego del francés.
Min 47
Acercamiento del Real Madrid
Centro peligroso de Trent que peinó Renato Veiga evitando que rematasen Mbappé y Bellingham.
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca la segunda mitad en Concha Espina. Marc Cucurella entró por Álvaro Carreras justo antes de que el Real Madrid sacase de centro.
Pitos
Kylian Mbappé y Vinicius se han llevado pitos por parte de los aficionados que han acudido al Santiago Bernabéu.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. No se añadió ni un minuto.
Min 43
Se fue a las nubes
Fallo defensivo de Foyth y gran ocasión para Güler, que tras dos recortes, se sacó un derechazo que se le marchó a la grada del Santiago Bernabéu.
Min 40
¡Fuera!
Ahora fue el córner para el Real Madrid. Konaté atacó el primer palo y su testarazo se marchó fuera.
Min 38
Remató fuera el Villarreal
Córner a favor del Villarreal. Moleiro fue el encargado de botarlo y el canario mandó la bola al segundo palo. El remate de Renato Veiga se marchó fuera.
Min 32
Despeja Freeman
Falta peligrosa a favor del Real Madrid en campo rival. Trent optó por colgar el balón al área y despejó de cabeza Freeman.
Min 28
Otro córner desaprovechado
Nuevo saque de esquina para los de José Mourinho. Arda Güler mandó la bola al primer palo y otra vez despejó el conjunto visitante sin grandes problemas.
Min 25
Quién es el árbitro del Real Madrid – Villarreal
Recordamos que el colegiado que está impartiendo justicia es Isidro Díaz de Mera Escuderos, que se acaba de llevar una buena pitada por una falta que no señaló a favor de los merengues que había recibido Yan Diomande.
Min 24
A las nubes
Buena acción individual de Alberto Moleiro, pero su disparo desde la frontal del área se fue al primer anfiteatro.
Min 21
¡Gulacsi!
Gran intervención del guardameta del Villarreal, aunque el disparo de Kylian Mbappé fue muy centrado. Buena ocasión para el Real Madrid.
Min 18
Corta Foyth… y amarilla a Bellingham
Vaya pase de Güler para Valverde, que puso un centro peligroso que interceptó Juan Foyth. Posteriormente hubo amarilla para Bellingham por una falta a Pau Navarro.
Min 16
Estadísticas del Real Madrid contra el Villarreal
Superamos el primer cuarto de hora en Concha Espina y el Real Madrid y el Villarreal siguen empatados 0-0. Hubo una amarilla para el Submarino Amarillo y Kylian Mbappé estrelló un disparo en el palo.
Min 12
Freeman
Yan Diomande pudo tener un mano a mano, pero llegó Freeman para irse al suelo y evitar el disparo.
Min 10
Amarilla
Cartulina amarilla para Renato Veiga por una entrada en la que se llevó por delante a Konaté.
Min 9
Despeja el Villarreal
Córner a favor del Real Madrid que va al primer palo, donde despeja un defensor del Submarino Amarillo.
Min 6
¡Mbappé al palo!
Estaba solo en la banda Trent y puso un centro que no encontró a ningún compañero. En la segunda jugada un balón colgado por Güler acabó con una buena dejada de Carreras para Mbappé, pero el chut del francés tocó en el exterior del poste y se marchó fuera.
Min 4
¡Fuera!
Intentó Gueye un disparo desde su casa que se marchó lejos de la portería de Thibaut Courtois.
Min 3
Máxima igualdad
Primeros minutos en Concha Espina y por ahora se está viendo un partido con dos equipos que han salido sin complejos al verde.
¡Comienza el Real Madrid – Villarreal
Rueda el balón en el Santiago Bernabéu. ¡Sacó de centro el Submarino Amarillo!
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu y los futbolistas del Real Madrid y del Villarreal saltarán en breves momentos al terreno de juego.
La previa
Aprovechamos este ratito que queda para que comience este partido de la Liga en el Santiago Bernabéu para dejarles la mejor previa del Real Madrid – Villarreal.
El Barcelona
El conjunto azulgrana ha ganado 3-0 al Getafe gracias a los goles de Gordon, Gabriel Jesús y Koundé, por lo que el Barcelona sigue con pleno de victorias liderando la clasificación.
Mourinho
El técnico portugués habló en rueda de prensa para analizar este choque frente al Villarreal y también para responder a las preguntas de la actualidad del Real Madrid. Las palabras de José Mourinho.
Joan Laporta
El presidente del Barcelona ha hablado y ha dirigido unas palabras de ataque hacia el Real Madrid. Las palabras de Joan Laporta.
El árbitro del Real Madrid – Villarreal
El CTA designó a Isidro Díaz de Mera Escuderos para que imparta justicia en el Real Madrid – Villarreal, mientras que en el VAR actuará Muñiz Ruiz.
José Mourinho
El técnico del Real Madrid tira de veteranía y galones para llevarse el foco y acabar con todos los debates que se pueden producir en la plantilla. Mourinho es el escudo del Real Madrid.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid
Este partido entre el Real Madrid y el Villarreal se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar la Liga y Movistar Plus+. Recordamos que en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Villarreal
Tenemos también el once del Submarino Amarillo para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Villarreal contra el Real Madrid hoy: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Comesaña; Moleiro, Illias y Ayoze Pérez.
A qué hora empieza el Real Madrid – Villarreal
Recordamos que la Liga programó el Real Madrid – Villarreal en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que falta algo más de una horita para que el balón ruede en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once escogido por José Mourinho para tratar de ganar al Submarino Amarillo y destaca la ausencia de Vinicius Jr. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Villarreal: Courtois; Trent, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güle, Diomande y Mbappé.
La convocatoria del Real Madrid
Conocimos la lista de convocados de José Mourinho y destaca la presencia de Fede Valverde y Kylian Mbappé. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal.
Esperando alineaciones
Aquí estamos a una hora y media de que comience este partidazo en el Santiago Bernabéu y esperamos a las alineaciones del Real Madrid y Villarreal, que saldrán próximamente.
El Real Madrid y el Villarreal están listos para ofrecer uno de los mejores partidos de la jornada 8 de la Liga. El cuadro blanco buscará sacar los tres puntos de este duelo tan complicado para poder seguir así enganchado a los puestos de arriba, pero son conscientes de que el Submarino Amarillo irán con todo para dar la sorpresa en Chamartín y así seguir con la mejoría que han ido experimentando en las últimas semanas. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Villarreal que se juega en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid – Villarreal, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de la jornada 8 de la Liga el Barcelona es el líder indiscutible de la clasificación, teniendo pleno de victorias. Veremos qué hace contra el Getafe, contra el que está jugando en el inicio de este directo. El Atlético de Madrid ocuparía la segunda plaza con 16 unidades, las mismas que tiene un Real Betis que completaría el podio. El Real Madrid es cuarto y es por ello que necesita ganar para no descolgarse de la lucha por el título. El Villarreal, que empezó bastante mal, ya ha ido mejorando su versión y en estos momentos está en la mitad de la tabla.
A levantarse tras el derbi
Desde el último partido del Real Madrid ya ha pasado mucho, ya que hemos tenido un parón de selecciones más largo de lo habitual. Pese a esas semanas de selección, a nadie se le escapa que los de José Mourinho perdieron en su último encuentro liguero, que fue en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Hubo polémica en aquel derbi, pero eso no quita que haya habido críticas al juego del conjunto de Chamartín, por lo que todos los aficionados esperan poder ver una mejoría hoy en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal.
Partidazo en Concha Espina
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Sin duda, es uno de los partidos más destacados de toda esta fecha, ya que estamos hablando de un duelo entre dos equipos que están jugando la Champions League y que lo van a dar todo sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu para intentar sumar tres puntos importantísimos de cara a la temporada.
Min 52
Entra Vinicius
Mourinho mueve ficha y mete a Vinicius por Trent. Valverde se pondrá de lateral derecho.