Alineación del Real Madrid contra el Villarreal: Mbappé y 10 más

Mbappé y Vinicius apuntan a titulares en la alineación del Real Madrid que recibirá al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Mourinho prepara cambios después del parón internacional, pero mantiene a sus dos principales referencias ofensivas para un partido en el que los blancos necesitan reaccionar tras la derrota en el derbi. El francés y el brasileño tendrán la responsabilidad de liderar el ataque en una noche importante para recuperar sensaciones y volver a ganar.

Courtois estará bajo los palos. Por delante, Trent apunta al lateral derecho y Carreras al izquierdo. El inglés ha tenido menos minutos con su selección, mientras que el español ha podido trabajar durante el parón en Valdebebas. Ambos encajan en la intención de Mourinho de dar protagonismo a jugadores que llegan con más trabajo acumulado con el equipo o con una menor carga internacional.

En el centro de la defensa, Rüdiger y Konaté forman la pareja prevista. La sanción de Huijsen y la ausencia de Militao reducen las alternativas del entrenador, que tampoco puede contar con Asencio. Konaté apunta así a ocupar una posición importante en una línea que deberá responder ante un rival al que Mourinho considera especialmente complicado.

Tchouaméni y Bernardo Silva se perfilan como la pareja del centro del campo. El portugués gana opciones ante la situación de Valverde, convocado después del esguince de tobillo sufrido contra el Atlético, pero con una presencia complicada en el once. Bernardo tendrá que ayudar a organizar el juego y conectar con Bellingham, situado por delante.

Diomande apunta a la derecha y Vinicius a la izquierda, con Mbappé como referencia. El brasileño cuenta con el respaldo de Mourinho, que pidió apoyo para ayudarle a recuperar su mejor versión. Su titularidad responde a esa confianza y a la importancia que mantiene dentro del equipo.

Con Mbappé, el entrenador fue todavía más contundente: «Mbappé va a jugar». Mourinho defendió que ha cumplido con sus obligaciones con el Real Madrid y confirmó su presencia ante el Villarreal. Los cambios, por tanto, apuntan a otras posiciones. Arriba, el Real Madrid volverá a poner buena parte de sus opciones en manos del francés y de Vinicius.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Villarreal: Courtois; Trent, Rüdiger, Konaté, Carreras; Tchouaméni, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.