Cuándo es el Real Madrid – Villarreal: a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga

Consulta la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Villarreal de la Liga El Real Madrid y el Villarreal se ven las caras en el partido de la jornada 8 de la Liga en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid y el Villarreal están listos para protagonizar uno de los partidos más destacados de la jornada 8 de la Liga. Los merengues no pueden permitirse un nuevo pinchazo para no distanciarse del Barcelona, pero es que el Submarino Amarillo, tras un mal arranque de temporada, ya está empezando a dar con la tecla, por lo que será una gran amenaza para los de Chamartín. A continuación te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Villarreal de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal para jugar el partido que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Los de José Mourinho querrán que el parón de selecciones sea un punto de inflexión y a partir de este momento mejorar las sensaciones en el juego, más aún cuando antes del parón perdieron el derbi frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El organismo que preside Javier Tebas ha programado este choque para el sábado 10 de octubre, mientras que el horario que han fijado para este duelo entre los de Concha Espina y el Submarino Amarillo es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Villarreal de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes choques que se disputen en el campeonato nacional español. El Real Madrid – Villarreal que cayó en la jornada 8 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga o Movistar Plus+, así que no se va a poder ver gratis ni en abierto por la TV. Tenemos que recordar que los clientes de este operador podrán descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a la actualidad del conjunto blanco y también de la previa de este encuentro de la jornada 8 de la Liga. También vamos a narrar en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Villarreal desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando resuene el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que se produzcan en el feudo madridista.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Villarreal

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto de Concha Espina, del Submarino Amarillo y los amantes del fútbol español en general que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 8 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu y así contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Real Madrid – Villarreal.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Villarreal?

El Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito de Chamartín, será el escenario donde se disputará el Real Madrid – Villarreal correspondiente a la jornada 8 de la Liga. La casa del cuadro blanco se inauguró en 1947 y tiene capacidad para más de 83.000 espectadores, esperándose una gran entrada en este recinto deportivo que ha albergado multitud de eventos como finales de diferentes competiciones o, incluso, un partido de la NFL.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Isidro Díaz de Mera para que dirija el duelo entre el Real Madrid y el Villarreal de la jornada 8 de la Liga. Su compañero Alejandro Muñiz estará en el VAR analizando todas las acciones que se produzcan en el Santiago Bernabéu para, en el caso de que se le escape alguna jugada polémica al árbitro principal, avisarle y recomendarle que se acerque al monitor a analizarla y tomar una decisión.