Vinicius cambia los pitos por aplausos… y la ovación del Bernabéu se convierte en estallido contra Díaz de Mera

Vinicius fue el gran protagonista del Real Madrid-Villarreal. No sólo por su suplencia, la primera desde el pasado 4 de abril, sino por la jugada del gol anulado en la que también fue expulsado. Después de recibir pitos por parte de una amplia mayoría del Santiago Bernabéu, tanto al nombrarle la megafonía como, sobre todo, al entrar al campo en la segunda parte, el brasileño los cambió por aplausos al marcar en el 72′.

Sin embargo, la ovación del estadio se vio truncada por la revisión del árbitro Díaz de Mera en el VAR, que, avisado por Muñiz Ruiz, anuló el gol y castigó a Vinicius con tarjeta roja por un tirón de pelo a Saliba, jugador del Villarreal. Su tanto no subía al marcador y el Real Madrid vencía todavía por 1-0 en medio de una polémica gigante. El Bernabéu cambiaba los aplausos al brasileño por una brutal pitada al colegiado.