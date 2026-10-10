Así queda la clasificación de la Liga después de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal

El Real Madrid ha cerrado el supersábado de la Liga con victoria. Los de Mourinho arrancaron el partido frente al Villarreal con toda la presión, ya que el Atlético de Madrid y el Barcelona habían cumplido. El equipo ha conseguido una victoria por la mínima con 10 jugadores, en un encuentro marcado por la expulsión de Vinicius por un tirón de pelo.

Yan Diomande tenía una de sus primeras pruebas de fuego con la camiseta blanca. El marfileño partió de inicio por delante de Vinicius y se quedó con la banda izquierda. Aunque Mourinho puso al brasileño en el minuto 51. Con ambos en el terreno de juego aumentó la profundidad y el marfileño consiguió anotar su primer gol como madridista.

El ex del Lepzig se mostró visiblemente ilusionado después de estrenarse con la camiseta blanca. El jugador consiguió batir a Gulacsi con un gran remate de cruzado. Vinicius también hizo el suyo, pero el gol fue anulado por un tirón de pelo previo que terminó en su expulsión. El extremo podría perderse el Clásico por sanción.

Mourinho estuvo especialmente nervioso durante el partido. El portugués llegó muy caliente después de todas las polémicas arbitrales del derbi. Hoy no ha dudado en protestar todas las acciones en las que consideraba que el colegiado no había estado acertado, algo que le costó la amarilla en la primera parte. Después de la roja al brasileño el banquillo estalló por completo.

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