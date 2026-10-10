Laporta vuelve a atacar al Real Madrid: «Están perdiendo su prestigio»

Joan Laporta ha echado el resto contra el Real Madrid. El presidente del Barcelona ha atizado como nunca al eterno rival durante un acto en Sitges con la asociación de veteranos. En su comparecencia ante los medios, dijo que «en Madrid hablan de otros temas para desviar la atención» y les acusa de estar siempre «en contra de todo y de todos». Para colmo, aseguró que los blancos están «perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional e internacional».

«En Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. El Barça está en ese momento dulce, estamos disfrutando del fútbol, de un momento muy bonito de nuestra historia, de un reconocimiento internacional. Tenemos nueve jugadores en la plantilla que han sido campeones del mundo, tenemos un equipo que enamora, con jugadores en diferentes posiciones que son referentes en el mundo del fútbol. Desde Madrid intentan minimizar todo esto», comenzó diciendo el presidente al ser preguntado por el eterno rival.

Sobre el caso Negreira dijo: «El caso Negreira, no dejaré de decirlo, nos intentaron condenar antes de juzgarnos, cuando se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban. Confío plenamente en la absolución del Barça. Los que están constantemente hablando de ello, intentan perjudicar y manchar la imagen del Barça, pues van a tener que rectificar. Ya habrá tiempo para hablar de esto cuando tengamos la sentencia. Extienden el sumario todo lo que pueden para mantener viva la llama, pero no va a ningún sitio. Solo es para desacreditar al Barça».

Laporta arremetió directamente contra el Real Madrid y aseguró que están «perdiendo prestigio». «Lo hacen para perjudicar al fútbol, porque están en contra de todo. Vas a UEFA, vas a la Euroliga y ellos están en contra de todo y de todos. Dice mucho de un club que está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional e internacional. Es una evidencia, estuve en el congreso de la EFC y no tenían ni representación. Llevan una actitud muy soberbia, muy prepotente, muy arrogante. Sabrán lo que hacen, pero les está llevando a tener una falta de credibilidad enorme. Igual que con la Euroliga, al final acaban con todos, pero durante el camino solo ponen trabas a lo que el resto queremos hacer. Deberían hacer autocrítica sobre esto porque me parece impropio», señaló.

Laporta y el Balón de Oro

Respecto a las palabras de Lamine Yamal pidiendo el Balón de Oro para él, el presidente salió en su defensa y pidió el galardón para su jugador: «Creo que hizo una gran temporada; además, ha ganado títulos muy importantes, como la Liga y el Mundial, y creo que se merece ganar el Balón de Oro». «Él lo siente así y me parece muy bien que así lo exprese; es un tío muy sincero, muy directo y muy joven, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre», añadió.