Mourinho se convierte en el escudo del vestuario: cierra filas y señala a la prensa

José Mourinho se ha colocado delante de sus jugadores. Con el Real Madrid pendiente de la reacción del Bernabéu ante el Villarreal, el portugués decidió asumir el protagonismo y convertirse en el escudo de un vestuario que necesita una victoria. Mbappé y Vinicius estaban en el centro de las preguntas. El entrenador respondió por los dos. Al francés lo defendió de las críticas por su comportamiento durante el parón. Al brasileño, de los reproches por un estado de forma que todavía está lejos de lo que puede ofrecer.

Mourinho conoce el terreno. Sabe que el regreso al Santiago Bernabéu después de la derrota en el derbi puede convertirse en un examen para sus futbolistas. También que las miradas apuntarán especialmente a sus dos grandes referencias ofensivas. Por eso, antes de que ruede el balón, ha puesto su palabra sobre la mesa. Mbappé y Vinicius cuentan con su respaldo. Ambos apuntan a titulares y el entrenador quiere que lleguen al partido sintiendo esa confianza.

La defensa del francés fue contundente. «No me parece exagerado, me parece ridículo lo que ha sucedido», aseguró sobre las informaciones que han acompañado al delantero durante estos días. Mourinho repasó su visita a París, la bicicleta en Suiza y el tratamiento de sus molestias en la rodilla para rechazar que hubiera incumplido sus obligaciones. Según explicó, Mbappé pasó por Valdebebas, recibió un diagnóstico y consultó a un médico externo. Las dos valoraciones coincidieron.

El entrenador también cuestionó cómo se habían contado sus actividades fuera de Madrid. «Primero era una discoteca que no era discoteca, sino la Semana de la Moda de París», afirmó. Después se refirió a la imagen del futbolista en bicicleta en un hotel de Suiza. Para Mourinho, esas informaciones habían alimentado una polémica que no se correspondía con el comportamiento del jugador.

Su mensaje más importante llegó cuando vinculó la presencia de Mbappé en el once con su compromiso con el club. «Mbappé va a jugar y, si va a jugar, es porque estoy seguro de que no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones». Una declaración con la que el portugués avaló al delantero ante el madridismo. Si está en el campo, es porque su entrenador considera que ha cumplido.

La advertencia de Mourinho

Ese respaldo tampoco supone que todo valga. Mourinho dejó una advertencia para el conjunto de la plantilla: «Cuando un jugador del Real Madrid falla como jugador del Real Madrid y no cumple, no lo van a ver en el banquillo, ya que estará en casa». La protección pública convive con una exigencia que el técnico quiso dejar clara. Defiende a sus futbolistas, pero les recuerda la responsabilidad que tienen.

Con Vinicius, el tono fue más emocional. El brasileño atraviesa un inicio de temporada complicado, con un gol en Liga y dificultades para recuperar el desequilibrio que tantas veces ha decidido partidos. Mourinho habló de un jugador que quiere volver a marcar la diferencia y que sufre por no conseguirlo. «Es un chico extraordinario que está trabajando para volver», aseguró.

El portugués pidió ayuda para un futbolista al que considera importante también por todo lo que ha dado al Madrid. «Me hace mal al corazón cuando un chico como este, que no está bien, la gente no le ayude», lamentó. Y añadió: «Lo quiero mucho porque es el chico que ha ayudado mucho al Real Madrid». Su defensa fue más allá del rendimiento inmediato. Recordó el vínculo de Vinicius con el club en un momento en el que el brasileño necesita recuperar confianza.

Mourinho respetó al Bernabéu, pero le pidió que fuera justo. A la prensa le lanzó una respuesta mucho más dura cuando se planteó una posible bronca contra Mbappé: «Si pasa eso, será vuestra mayor victoria». El técnico llevó así la discusión hacia sus propias palabras y trató de quitar peso de encima a sus jugadores antes de una noche exigente.

Ahora les toca responder a ellos. Mbappé y Vinicius tendrán que transformar ese respaldo en fútbol, encontrar una mayor conexión y ayudar al Madrid a levantarse después del derbi. Mourinho ya ha dado el primer paso. Antes de que el Bernabéu dicte su veredicto, el entrenador ha salido a defender al vestuario.