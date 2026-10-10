Diomande se estrena con el Real Madrid para evitar el desastre en el Bernabéu

Yan Diomande pudo cumplir el sueño de marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid. El delantero abrió el marcador contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu y fue la estrella cuando más lo necesitaba el equipo de José Mourinho. Una acción en la que fue el más inteligente después de haber estado todo el partido intentando impresionar al aficionado madridista hasta llevarse el premio y ser el héroe en Chamartín.

Y es que aceptó el premio de ser titular por delante de Vinicius con la presión de brillar. El Real Madrid necesitaba reivindicarse después del parón de selecciones y, aunque al equipo le costaba superar las líneas del submarino amarillo, Diomande fue el que más lo intentaba. Encaró desde el primer minuto y tuvo varias ocasiones de abrir el marcador, pero en lugar de venirse abajo, insistió hasta que llegó su primer gran momento desde que está en el conjunto blanco. En una arrancada de Valverde, el uruguayo le dio un pase perfecto al marfileño para hacer un disparo cruzado imposible para Gulácsi. Un gol que supuso el 1-0 cuando el Real Madrid más lo necesitaba.

Hasta ahora solo había dado una asistencia, ante el Elche, y Diomande no pudo evitar contener la emoción poco después de recibir la felicitación de sus compañeros en el césped. Un primer gol que no olvidará y que le hace ganar crédito para Mourinho de cara a los próximos partidos. Una noche que pudo haber sido una ventaja mayor, pero que acabó en polémica después del gol anulado a Vinicius por su expulsión previa tras agarrar del pelo a un rival del Villarreal. El africano salvó del desastre al Real Madrid y sumó una victoria para seguir en la lucha por la Liga con el Clásico contra el Barcelona en el horizonte.