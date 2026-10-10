Liga: Real Madrid-Villarreal

Del éxtasis a la incredulidad: Mourinho corrió la banda para abrazar a Vinicius tras su gol antes de anularlo

Mourinho pasa de celebrar el gol de Vinicius abrazando al jugador a quedarse incrédulo con la expulsión del brasileño

Un triunfo de locura

Mourinho, Vinicius
Mourinho celebra el gol con Vinicius y, después, protesta al árbitro. (Getty)

José Mourinho pasó del éxtasis a la incredulidad absoluta tras el gol de Vinicius y su posterior invalidez del tanto y expulsión del brasileño. El entrenador del Real Madrid corrió la banda como en los viejos tiempos para abrazarse con el delantero del conjunto blanco, que había puesto el 2-0 en el marcador. Una clara muestra de apoyo a su futbolista. Y de ahí, pasó a comerse al árbitro, que acudió al VAR a ver el tirón de pelo que le propinó en esa misma jugada a Saliba y a expulsar a Vinicius.

El técnico portugués había dejado en el banquillo a Vinicius y fue en la segunda parte cuando le dio entrada. No estaba bien el madridista, tras un arranque de temporada cuestionable y, pocos minutos después de ingresar en el terreno de juego, marcó el que era el segundo gol del Real Madrid, que le daba la tranquilidad en el marcador.

Mourinho sabía lo necesario que era para él y corrió a celebrarlo con sus jugadores en la línea de fondo. El Bernabéu entero celebraba el gol y se reconciliaba con Vinicius, aunque duraba poco. Instantes después, al brasileño le anularon el gol y le expulsaron por un tirón de pelo. Nadie daba a crédito, aunque la acción estaba bien arbitrada.

Mourinho protestó la acción y un miembro de su cuerpo técnico fue también expulsado. El entrenador del Real Madrid pasó de la fiesta a la incredulidad más absoluta, viendo como pasaba de mandar con 2-0 en el partido a quedarse con uno menos y tener que defender un 1-0 durante más de 20 minutos. Una situación de lo más surrealista pero que estuvo bien arbitrada por Díaz de Mera Escuderos.

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