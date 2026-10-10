Real Madrid – Villarreal: el Bernabéu exige respuestas

El Real Madrid vuelve a casa y el Bernabéu espera una respuesta. Después del golpe del derbi y de un parón que ha alargado las preguntas, el equipo de Mourinho recibe al Villarreal este sábado, a las 21:00 horas, con algo más que tres puntos en juego. Necesita ganar, pero también reconocerse. Enseñar a su afición un equipo capaz de mandar, competir y hacer que la noche termine hablando de fútbol. La espera se ha acabado. Ahora toca responder sobre el césped.

El Real Madrid llega cuarto, con 15 puntos después de cinco victorias y dos derrotas. Un arranque que le mantiene en la pelea, pero que todavía no ha despejado las dudas. Los 18 goles a favor hablan de su pegada. La derrota contra el Atlético recuerda que eso no siempre basta. El Bernabéu conoce demasiado bien a su equipo como para conformarse únicamente con los números. Quiere ver una reacción a la altura de una camiseta que exige incluso cuando gana.

Mourinho lo sabe. También sabe que la grada puede convertir el encuentro en un examen desde el primer balón. El portugués ha defendido a sus jugadores y ha pedido justicia al madridismo, pero será el equipo quien tenga que ganarse su apoyo. Una carrera para recuperar una pelota, una ayuda al compañero o una ocasión pueden empezar a cambiar el ambiente. El Madrid necesita ofrecer motivos para que el estadio empuje.

Mbappé y Vinicius se somente a juicio

Buena parte de las miradas caerán sobre Mbappé y Vinicius. Los dos apuntan a titulares y los dos tienen una noche importante por delante. El francés llega con siete goles en Liga y con el respaldo público de su entrenador después de las informaciones sobre su comportamiento durante el parón. Mourinho no dejó espacio para las dudas: «Mbappé va a jugar y, si va a jugar, es porque estoy seguro de que no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones».

Al delantero se le vio sonreír en el último entrenamiento. Este sábado tendrá que trasladar esa imagen al partido. El Real Madrid necesita sus goles, pero también que su presencia ayude a dar continuidad al ataque. Cada aparición suya cerca del área puede decidir un encuentro que exige acierto y paciencia.

Para Vinicius, la cita también tiene una carga emocional. El brasileño lleva un gol en este inicio de campeonato y busca recuperar esa capacidad para levantar al Bernabéu de su asiento. Mourinho ha hablado de su esfuerzo, de su dolor por no encontrar su mejor versión y de lo mucho que ha dado al club. Ahora vuelve a poner su confianza en él. Vini tendrá otra oportunidad ante una afición con la que ha compartido noches que siguen muy presentes.

El Real Madrid espera que ambos se encuentren. Que el peligro de uno abra el camino del otro y que la conexión deje de ser una promesa para convertirse en una solución. Frente al Villarreal, necesitará algo más que acciones aisladas de sus delanteros.

Cambios para buscar la reacción

El once probable lo forman Courtois; Trent, Rüdiger, Konaté, Carreras; Tchouaméni, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius; y Mbappé. Mourinho apunta a introducir cambios y a dar peso a futbolistas que han podido trabajar durante el parón en Valdebebas o que llegan con menos carga internacional.

Bernardo Silva gana opciones en el centro del campo porque Valverde, aunque está convocado, tiene complicado ser titular tras el esguince de tobillo sufrido en el derbi. Bellingham aparece por delante de él y de Tchouaméni, con la responsabilidad de acercar el juego a los atacantes. Diomande apunta a la derecha.

Las ausencias también condicionan la defensa. Huijsen está sancionado, Asencio y Rodrygo son baja por lesión y Mendy y Militao todavía no llegan. Rüdiger y Konaté se perfilan como pareja de centrales, con Trent y Carreras en los laterales.

El Villarreal amanza la crisis

Enfrente estará un Villarreal que amenaza con poner a prueba la reacción del Madrid. El conjunto castellonense llega noveno, con ocho puntos después de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Un balance por debajo de lo esperado que tampoco le permite regalar nada en el Bernabéu. Los blancos necesitan responder ante su gente, pero el equipo amarillo también busca una victoria que le ayude a cambiar el paso. Ganar en Chamartín supondría mucho más que avanzar en la clasificación.

Mourinho ha advertido del peligro de mirar únicamente la tabla. «Es un rival complicado, de Champions, que juega muy bien. No tiene los puntos que va a tener, porque estará más arriba en la clasificación», aseguró. El portugués espera un examen exigente. Un adversario con argumentos para discutirle el balón al Madrid y obligarle a defender durante más tiempo del que desearía delante de su afición.

Ahí aparece uno de los retos de la noche. El Madrid necesita atacar, pero también hacerlo con orden. Evitar que la obligación de ganar se transforme en precipitación y que cada pérdida deje demasiado campo por delante al rival. Con una defensa condicionada por las ausencias de Huijsen, Asencio y Militao, el trabajo de Tchouaméni y Bernardo Silva será importante para proteger a Rüdiger y Konaté. La reacción también debe empezar por cerrar los caminos hacia Courtois.

El Villarreal llega, además, con menos problemas físicos que el conjunto blanco y con la oportunidad de aprovechar cualquier momento de incertidumbre. Si el Madrid no encuentra continuidad o el marcador se atasca, el ambiente puede pesar sobre el partido. Los visitantes intentarán que las prisas jueguen a su favor. Para el equipo de Mourinho será fundamental mantener la calma y encontrar a Bellingham, Vinicius y Mbappé en condiciones de hacer daño.

El Bernabéu espera una respuesta, pero el Villarreal no viene a facilitarla. Tiene sus propias urgencias y una ocasión para demostrar que su fútbol merece más puntos de los que refleja la clasificación. El Madrid tendrá que ganarse cada ventaja. Después del derbi, la exigencia vuelve a llamar a la puerta.

Real Madrid – Villarreal: posibles onces