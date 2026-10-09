Mourinho: «Lo que ha pasado con Mbappé es ridículo, si el Bernabéu le juzga será un victoria de la prensa»

Mourinho compareció ante los medios en la previa del partido contra el Villarreal con un mensaje claro: Mbappé será titular porque ha cumplido con sus obligaciones con el Real Madrid. El entrenador defendió el comportamiento de sus jugadores durante el parón, criticó las informaciones sobre el delantero francés y pidió al Bernabéu que sea justo. También confirmó que Valverde es duda y que Militao no estará disponible.

El técnico comenzó valorando la dificultad del encuentro y una preparación condicionada por los compromisos internacionales. «Es un rival complicado, de Champions, que juega muy bien. No tiene los puntos que va a tener, porque estará más arriba en la clasificación. Tras perder el último partido, tenemos la necesidad de sacar los puntos. La preparación no fue sencilla. Empezamos aquí con cinco jugadores y el resto fueron llegando», explicó.

Preguntado por una posible reacción del Bernabéu contra Mbappé, Mourinho apuntó directamente a la prensa. «Si pasa eso, será vuestra mayor victoria. Yo pensaba que había casos suficientes y reales en el mundo del fútbol y parece que no ha sido suficiente. Estaba lo del City, la vieja historia de la que no os gusta hablar, lo que pasó con Cristiano… Pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo», aseguró.

El portugués rechazó las críticas al comportamiento del francés durante su recuperación. «No me parece exagerado, me parece ridículo lo que ha sucedido. Un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día. Pero defiendo siempre que un futbolista es un ser humano y debe tener sentido de la responsabilidad. No estoy en España desde hace 13 años, pero me conocéis un poco. No miento. Puedo intentar ser inteligente y escapar de alguna cuestión más complicada. No digo quién va a ser titular, pero no miento», afirmó.

Mourinho defendió que el vestuario ha cumplido con las indicaciones del club. «En este periodo, los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares. Hemos trabajado mucho para que tuvieran buenas condiciones. Todos los que se han marchado han cumplido. Los que se han lesionado han venido inmediatamente a Valdebebas. A Arda, sancionado para el cuarto partido, fui yo quien le dio dos días libres que no estaban programados. Los jugadores con lesiones importantes que tenían que estar en Valdebebas han estado cada día», señaló.

Sobre Mbappé, detalló los pasos que siguió tras sus molestias en la rodilla. «Estuvo aquí, se le hizo un diagnóstico y fue a ver a un médico externo porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Ambos diagnósticos coincidieron. Después entramos en la búsqueda de problemas. No han sido suficientes los problemas que ha tenido el fútbol en general y habéis buscado más», lamentó.

El entrenador también respondió a las informaciones sobre las actividades de algunos futbolistas fuera de Valdebebas. «Primero era una discoteca que no era una discoteca, sino la Semana de la Moda de París. Después, una bicicleta en Suiza, en un hotel de tranquilidad absoluta, y se ha dicho que hizo la vuelta en bicicleta. El pobre Huijsen estaba parado en casa de Thiago Pitarch mandando un mensaje y pasó a ser un peligroso que parecía ir a 200 kilómetros por hora por la autopista», explicó.

El Bernabéu volvió a aparecer en su respuesta, aunque Mourinho evitó cuestionar a la afición. «Yo del Bernabéu no comento, lo respeto. Mi esperanza es que sea capaz de ser justo y, para ello, también hay que ser inteligente. Una cosa le prometo al Bernabéu: cuando un jugador del Real Madrid falle como jugador del Real Madrid y no cumpla, no lo van a ver en el banquillo, porque estará en casa. Mbappé va a jugar y, si va a jugar, es porque estoy seguro de que no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones», sentenció.

En el plano deportivo, Mourinho explicó que ha aprovechado el parón para revisar la derrota en el derbi y buscar soluciones. «Hemos estado aquí y, cuando tienes menos trabajo con los jugadores, tienes más tiempo para analizar cada detalle. Hemos encontrado muchísimas cosas buenas. No significa que haya que cambiarlo todo drásticamente, porque necesitas tiempo. Yo no puedo llegar y cambiarlo todo», comentó.

El técnico insistió en que el equipo necesita mejorar, aunque volvió a señalar las decisiones arbitrales del encuentro contra el Atlético. «El Madrid viene de un periodo complicadito. En otro sitio sería normal, pero aquí no lo es. La culpa es que ha ganado mucho. Necesitamos mejorar mucho. Como entrenador, no me puedo quedar en que hemos perdido contra el Atlético de Madrid porque el partido debería haber sido once contra nueve. Aunque sea verdad, tengo que buscar otras cosas. Vamos a intentar ajustar para mejorar ciertos aspectos», añadió.

Mourinho no adelantó todos sus planes para el once, pero dejó abierta la posibilidad de utilizar tres atacantes. «No respondo si va a jugar o no, pero el Madrid puede jugar con cualquiera de los jugadores que tiene arriba. Con tres atacantes puede jugar. Contra el Elche, en los últimos cinco minutos, metimos seis, pero, con riesgos controlados, no podemos jugar con seis o siete», explicó.

También destacó el trabajo realizado durante estas dos semanas. «He intentado analizar todos los detalles para no centrarme en lo obvio: que ese partido se tendría que haber jugado once contra nueve. Después he analizado, he visto a la familia y he intentado preparar al detalle la llegada de los jugadores. Estamos trabajando muy bien en términos de organización», aseguró.

Sobre el estado de la plantilla, confirmó que todavía debe resolver la disponibilidad de Valverde. «Valverde es la duda y Militao no lo es: no va a estar. Nunca hemos entrenado con cinco, siempre con 20, porque estaban los chicos de la cantera», aclaró.

Aunque las sensaciones con Militao son positivas, Mourinho pidió prudencia por sus antecedentes físicos. «Cualquiera que lo vea puede pensar que puede jugar mañana. Yo sabía que era bueno, pero es mejor. No va a estar en las próximas dos semanas porque su historia clínica es muy pesada y hay que tener cuidado. Mendy entrenará en el campo y Rodrygo está un poco más lejos», detalló.

Por último, el entrenador habló de la meritocracia y de la necesidad de acompañar a los futbolistas que atraviesan un momento complicado. «Meritocracia sí, pero también apertura. Hay que tener en cuenta el momento y saber cuál es la mejor manera de ayudar a determinados jugadores. La meritocracia pura tiene sus riesgos, porque puedes contribuir a que un jugador necesite más tiempo para volver a su estado normal», reflexionó.

En ese contexto, Mourinho defendió a Vinicius y pidió al madridismo que le ayude a recuperar su mejor versión. «Con Vinicius me duele que quiera tanto ser el jugador que marca la diferencia y que sienta tanto dolor. Es un chico extraordinario que está trabajando para volver. ¿Va a jugar siempre hasta que vuelva? Al madridismo verdadero y puro no lo toco, lo respeto. Me duele en el corazón cuando un chico como este, que no está bien, no recibe ayuda de la gente, influenciada por muchos de vosotros. Lo quiero mucho porque es un chico que ha ayudado mucho al Real Madrid», concluyó.