Convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal: Valverde entra en la lista

Fede Valverde está en la convocatoria del Real Madrid para recibir al Villarreal en el Santiago Bernabéu. El centrocampista uruguayo entra en la lista de Mourinho después de trabajar durante el parón para recuperarse del esguince de tobillo que sufrió en el derbi contra el Atlético de Madrid. Su inclusión es una buena noticia para el conjunto blanco, aunque su presencia en el once titular sigue siendo complicada. Estar convocado no significa que vaya a jugar de inicio.

El entrenador portugués mantiene así una opción importante para un encuentro en el que el Madrid necesita reaccionar después de la derrota contra el Atlético. Valverde ha sido una de las principales dudas durante la preparación del partido y su evolución le permite formar parte de la convocatoria. Ahora queda por resolver qué papel puede tener ante el Villarreal. Mourinho deberá valorar si está en condiciones de participar y cuántos minutos puede asumir.

La posibilidad de que comience en el banquillo gana peso por las molestias que han condicionado su trabajo durante estos días. El uruguayo llega a la cita después de un proceso de recuperación y su entrada en la lista permite al técnico disponer de él sin que eso obligue a utilizarlo desde el primer minuto. Su situación será uno de los aspectos que marcarán la elección del centro del campo.

Cinco ausencias

En el apartado de bajas, Rodrygo y Asencio no están en la convocatoria por lesión. Ambos continúan con sus respectivos procesos de recuperación y Mourinho tendrá que preparar el encuentro sin ellos. Tampoco llegan a tiempo Ferland Mendy y Eder Militao, que todavía deben completar su puesta a punto antes de regresar a la competición.

Mendy volvió a entrenarse junto a sus compañeros, pero ese avance no se traduce todavía en su regreso a una lista. El lateral francés necesita seguir acumulando trabajo después de su larga ausencia. Con Militao también se mantiene la prudencia antes de dar el siguiente paso.

A esas ausencias se suma la de Dean Huijsen, que se pierde el encuentro por sanción. Su baja reduce las alternativas defensivas de Mourinho en una jornada exigente para el Madrid. La convocatoria deja, por tanto, una noticia principal: Valverde está disponible para acompañar al equipo, aunque su titularidad resulta complicada. El técnico cuenta con el uruguayo entre sus opciones, pero todavía debe decidir cómo encajarlo en el partido contra un Villarreal que exigirá una respuesta inmediata en el Bernabéu.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger y Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.