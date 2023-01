Xavi pide fichajes: «Un refuerzo ahora nos vendría bien»

Xavi Hernández compareció este martes en la sala de prensa en la previa del encuentro aplazado ante el Real Betis con motivo de la disputada de la Supercopa de España. El Barça llegará con la baja segura de Héctor Bellerín, que ha pedido salir ante la falta de minutos. El técnico culé valoró la situación de Gavi, las últimas horas del mercado de fichajes y qué puede dar de sí el choque ante el equipo de Manuel Pellegrini.

Betis

«Pellegrini nos agrada mucho, su sistema funciona muy bien. Es difícil de contestar con la pelota. Es de los mejores de la Liga. Hace cosas muy buenas. Tienen jugadores diferenciales. Canales, Fekir…».

Fichajes

«Estamos en esa situación con el fair play. Veremos. La salida de Héctor se entiende perfectamente. No ha tenido una mala cara. Ha estado implicado. Evidentemente con la salida de Gerard, Memphis y Héctor creemos que un refuerzo nos vendría bien. Es difícil, es el último día. Veremos. Estaría bien alguna incorporación».

Gavi

«Es una gran noticia para nosotros poder inscribir a Gavi. La pelota está ahora en el lado de La Liga. Contentos por Gavi, esperemos que podamos inscribirlo. Es una buena noticia».

¿Gavi podría irse gratis?

«Un jugador importante como Gavi queremos tenerlo asegurado. Inscribirlo es importantísimo. No veo a Gavi cambiando de aires. Está contento y es trascendental aquí».

Inscribir a otros

«Es normal que la gente esté con temor. Veo bien a todos. Ronald, Gavi… Esta es la prioridad. Es prioritario inscribirlo y que los podamos tener al cien por cien con nosotros».

«De nombres que no son del equipo me sabe mal hablar, me parece un buen futbolista pero nada más».

¿Descompensada la plantilla?

«La plantilla está compensada. Tienen bajas la veo bien. Lo lógico era que no necesitáramos a nadie. Con la marcha de Héctor quizás sí. Estoy contento con la plantilla que tenemos ahora mismo».

Refuerzos

«En principio nada, pero si viene algo que refuerce de verdad. Si hay buena alternativa, perfecto. No necesitamos nada, pero si el fair play lo permite y es buena oportunidad, no».

Raphinha

«Tiene que generar más cosas en ataque. Ser más decisivos en tres cuartos de campo. En Girona hicimos un partido solvente pero tenemos que generar más que de normal. Tener más atrevimiento. Tenemos que intentarlo. No Rafa, todo el equipo. Aporta ya cuatro goles y seis asistencias. No son malos números. Debe tener confianza».

Yamal

«Todavía no, viene a entrenar porque queremos verlo. Nos falta un jugador pero no estará convocado».

Fair play

«No estoy pendiente del mercado, lo estoy del Betis y de cómo defenderlo y atacarlo. Tenemos un partido ahora. Es lo único que me preocupa y lo que más me ocupa».

Ansu Fati

«Yo diría que son los partidos que ha tenido que jugar, que han sido difíciles. Rivales muy defensivos, muy fuertes… El otro día hace un gran partido, intenso y generó en presión. Eso es lo positivo, verlo con intensidad. Le saldrán las cosas».

Dembélé

«No sabemos con exactitud. Es una lesión que es una musculatura difícil de prever. Esta es una zona difícil, no sabemos bien. Dependerá de las sensaciones del jugador».

Tebas, ¿animadversión con el Barça?

«Es una pregunta para mí. No sé, con él he hablado muy poco. No tengo un trato personal con él».

Fichajes

«Por ahora en principio no. No hay novedades. La única novedad es que Héctor nos ha pedido salir. Lo entiendo y es un chico extraordinario. Es la única novedad».

La lesión Dembélé trastoca sus planes

«Es una baja importante y sensible. Estaba en un momento de juego extraordinario. Es una baja difícil de suplir. Entre todos intentamos que no se note. Hay futbolistas de sobra para suplirle bien, en buenas condiciones».

Gavi y el tribunal

«Soy muy flojo en leyes, no puedo opinar demasiado. Parece que podemos inscribir a Gavi, fenomenal».

Última hora de mercado

«Yo ya pensaba que no incorporaríamos. Estaré pendiente de cómo motivar a los jugadores mañana. Estaremos pensando en el partido».

Juego del equipo

«Si cogemos los últimos seis o siete partidos creo que hemos jugado muy bien en cuatro y en los otros dos no hemos estado muy fino. El día del Espanyol hicimos un buen partido y empatamos. En Girona fue peor y ganamos. El objetivo es a partir de jugar bien, ganar los partidos. Tener la posesión y ganar los partidos. Pero no siempre se consigue. Tenemos que acercarnos al partido de la Supercopa ante el Madrid, que hicimos un partidazo».

Cada partido, una final

«Cada partido jugamos finales. Mañana es otra final. Tenemos que ser más atrevidos e intentar más cosas. Estamos muy bien en muchos aspectos».

Pablo Torre

«Pablo Torre es jugador del primer equipo pero tiene la posibilidad de jugar con el filial. No quiero que se marche cedido porque creo que lo podamos necesitar».

Cerrar partidos

«Estamos muy en muchos aspectos. Tenemos que intentar más cosas. Presión alta espectacular, en defensa muy bien… pero hay otros aspectos a mejorar. Somos los primeros que hacemos autocrítica, exigentes para mejorar».

Laterales

«En el caso de Héctor ha sido decisión mía que juegan otros. El lateral derecho tiene que ser excelente en todo. No es fácil rendir en el Barcelona».

Betis

«Es un partido muy difícil, de los más complicados. Cuesta mucho sumar puntos. Muy difícil, complicado. Costará mucho, tienen jugadores de primer nivel. Es una de las salidas más complicadas».

Lucas Román

«Va a venir a entrenar con nosotros. Le seguiremos. Es interesante. Puede ser muy útil».

Pedri y su llegada

«Es importante, se lo exigimos. Tiene que poblar el área junto al delantero. Tiene la capacidad para entrar y hacer goles. Los interiores tienen que entrar en el área y ser determinantes».