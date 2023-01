Amrabat puede ser la bomba del Barça en el último día del mercado de fichajes

El Barcelona podría tener algo que decir en el último día del mercado de fichajes. El conjunto culé no renuncia a una última sorpresa en las últimas horas y esta podría ser Sofyan Amrabat, el centro campista defensivo que deleitó en el Mundial de Qatar con Marruecos y que podría llegar cedido procedente de la Fiorentina.

No se esperaba ningún fichaje en Barcelona en este mercado de invierno por los problemas con el límite salarial del conjunto culé, pero finalmente podría haber sorpresa en las próximas horas. Xavi demandó un centrocampista defensivo a la defensiva como regalo de Navidad y puede que finalmente acabe teniendo premio procedente de la Fiorentina.

Sofyan Amrabat, que estuvo en el once ideal y fue uno de los mejores jugadores del pasado Mundial de Qatar, podría acabar llegando como cedido sin opción de compra al Barcelona que estaría encantado de acoger al jugador. Más problemas podría poner una Fiorentina que no estaría por la labor de dejar salir a un jugador importante que si que es cierto que no ha rendido de forma óptima tras el Campeonato del Mundo.

La noticia adelantada por el periodista Gerard Romero se ha ido calentando en las últimas horas y todo hace indicar que Amrabat podría acabar llegando al Barcelona. El conjunto culé trabaja a contrarreloj para poder cuadrar cuentas y darle un buen regalo a Xavi de cara al tramo final de temporada en la que el conjunto culé se jugará la Liga, Copa del Rey y Europa League.