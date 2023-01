Bellerín deja el Barcelona y se marcha al Sporting de Lisboa

Héctor Bellerín se va del Barcelona. La segunda etapa del lateral en el club azulgrana ha llegado a su fin tras apenas unos meses en los que no ha tenido casi protagonismo, y se marcha al Sporting de Lisboa. El ex del Arsenal no se ha ejercitado este martes a las órdenes de Xavi y ha aprovechado para despedirse de sus compañeros.

Xavi confirmó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Betis que el lateral había pedido salir para tener minutos y que por ello han accedido desde el club para facilitarle una salida. «Estamos en una situación que dependemos del fair play y quizá está la salida de Bellerín, que nos ha pedido salir, se le entiende, darle las gracias porque ha sido un ejemplo en todo y ni una mala cara, siempre implicado, nos ha pedido salir», afirmó.

El futbolista español pondrá rumbo a la capital portuguesa en la tarde de este martes para firmar su nuevo contrato con el Sporting, donde llega para reemplazar a Pedro Porro que se ha marchado al Tottenham. Bellerín regresó en verano a la que fue su casa con el objetivo de reforzar el lateral derecho, sin embargo el técnico no ha terminado de confiar en él y apenas ha disputado 494 minutos en siete partidos (3 en Liga, 2 en Champions y 2 en Copa).

Con la salida de Bellerín, el Barça libera masa salarial. Los dos clubes están discutiendo los términos del traspaso del futbolista catalán, que ha rechazado varias propuestas de la Premier para ir al Sporting de Lisboa. El club azulgrana pide un millón de euros por su traspaso y negocia con el conjunto portugués para cerrar su incorporación.

Xavi ha dado el visto bueno a su salida y el jugador no se ha entrenado para poder recoger sus cosas, despedirse de los compañeros y preparar su viaje a Lisboa para estampar su firma con el club lisboeta que milita cuarto en la Primeira Liga, a ocho de la Champions. Pese a ser el único lateral derecho puro de la plantilla, el preparador azulgrana ha optado por las opciones de Sergi Roberto, Koundé y Araújo en esa zona en vez del canterano. Tras valorar las diferentes propuestas que le han llegado, Bellerín ha decidido aceptar la del equipo luso y arrancar una nueva etapa en uno de los clubes punteros de Portugal.