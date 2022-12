Irreconocible: el cambio físico de Bellerín del que todo el mundo habla

Futbolista profesional, amante de la moda y el rey de los cambios de look en la élite del deporte rey. Héctor Bellerín se ha convertido en un modelo para los más atrevidos con sus atuendos y ha vuelto a sorprender, aprovechando las vacaciones debido a la celebración del Mundial de Qatar 2022, con un cambio físico que a más de uno le haría dudar de que estamos hablando del futbolista profesional. Bellerín no deja indiferente a nadie y ha sido precisamente su accesibilidad a fotografiarse con aficionados durante sus vacaciones lo que ha destapado el último giro que le ha dado a su imagen.

Bellerín ha sorprendido en infinidad de ocasiones por su vestimenta de calle, siempre atrevida e innovadora. El lateral es un amante de la moda, pero además de la ropa, sus peinados tampoco dejan indiferente a nadie. En esta ocasión ha sido eso, su cabello, lo que ha cambiado con un corte de pelo drástico y en el que ha pasado de lucir greñas en la parte posterior a un corte militar de rapado que provoca la alteración de las redes sociales nada más verlo.

El lateral derecho del Fútbol Club Barcelona se encuentra actualmente en Cuba, donde pasa junto a sus allegados este periodo vacacional que coincide con la disputa del Mundial de Qatar 2022, en el que Héctor no fue convocado por la selección española. Varios aficionados pudieron reconocerle, pese a su cambio de look, en la zona de costa de Playa Larga y le pidieron una foto a Bellerín, que accedió de buen gusto. Estos seguidores colgaron sus instantáneas en las redes sociales y pasado poco tiempo ya eran virales debido a la nueva imagen del futbolista, quien, eso sí, no ha abandonado su característico bigote, que luce durante los últimos tiempos independientemente del peinado que lo acompañe.

No es la primera vez que Bellerín opta por un rapado como corte de pelo, aunque en su caso sin duda se ha llevado más, históricamente, el cabello largo. En una pretemporada con el Arsenal también optó por un rapado militar que, sin estar acompañado de su característico bigote, le convierte en alguien que se ha quitado varios años de encima, al menos en lo que a la apariencia se refiere. Se desconoce qué será lo próximo con lo que sorprenderá Héctor, pero ya sabemos al menos que tendrá que pasar un tiempo para que le volvamos a ver con su característica melena.

Bellerín y su denuncia al Mundial

En los últimos días habíamos oído hablar de Bellerín, pero no por su look, si no por unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que se alegraba por no estar en la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial, debido a la celebración de este en Qatar. «El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 personas fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh. La mayoría de hombres de 30 o 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias», denunció entonces el futbolista, todavía con su look antiguo y no con el cambio que ha revolucionado las redes.