Era el estreno de Héctor Bellerín en la Champions League. Salía de lesión y la que sufría Sergi Roberto le dejaba en bandeja la titularidad. Xavi Hernández ya le confirmaba en el once de inicio el día de antes y cuando se confirmó la alineación allí estaba el de Mataró. Era una tarde complicada, con Sadio Mané y Alphonso Davies por su costado ante el Bayern de Múnich, aunque donde quedó retratado el lateral fue a la hora de tirar la línea: sale en la foto de los dos primeros tantos de los bávaros, los que dejaron completamente noqueados a los culés.

Sin Sergi Roberto ni Araujo y con la necesidad de colocar a Koundé en el centro de la zaga para darle mayor empaque, Xavi apostó por Bellerín para cubrir el lateral diestro dejándose de probaturas con Balde o cualquier otro nuevo inquilino. La apuesta era la lógica, aunque su tarde desembarco en la vuelta a casa y la lesión, han dejado poco tiempo para ver en acción a este defensor que no deja indiferente a nadie. Titularidad ante el Cádiz, lesión ante el Elche, vuelta ante el Villarreal y titular en el partido más difícil del año.

No salió bien parado de la batalla Bellerín. Ya durante los primeros minutos del partido se notó que no terminaba de entenderse del todo con Ousmane Dembélé, su socio por la derecha. Ambos fallaron pases sencillos al no entender las intenciones del otro con las zonas a atacar. Pero si ofensivamente no parecía muy fino, atrás fue calamitoso. Ya Sané le dejó sentado en el primer duelo que protagonizaron.

Bellerín estuvo presente en las dos grandes acciones de peligro del Bayern de Múnich, en ambas falló en sus decisiones, estaba mal colocado y era el hombre que delimitaba la línea de fuera de juego, generando un claro escalón con sus compañeros. Fue Gnabry el que midió un buen pase para Mané, que en el duelo contra el lateral le ganó en físico y contundencia para plantarse ante Ter Stegen y batir sin demasiados problemas. En la acción del 0-2, de nuevo él en la foto. Gnabry entra al área y asiste para que Choupo-Moting, en línea, firme el segundo a la media hora.

Bellerín acabó el partido con 21 pelotas perdidas, fallando 12 de 41 pases (71%) , ganando sólo dos de los 10 duelos que disputó y… salvando una pelota in extremis para evitar el que aquel momento supuesto el el 0-3, éste obra de Musiala, tapando en boca de gol su disparo. A la postre, De Ligt haría el tercero cerrando una nueva goleada del Bayern de Múnich con el Barcelona enfrente.

El jugador, formado en La Masía, regresó este verano al Camp Nou tras desvincularse del Arsenal. Su paso por el Betis de Manuel Pellegrini alzó su valor, dejando buen rendimiento con los verdiblancos. Sobre la bocina, resolvió su contrato y el Barça le fichó por una temporada con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Su movimiento llevó a Sergiño Dest rumbo al Milan, jugador que no encajaba en los planes de Xavi. El de Mataró tampoco era la primera opción para el costado diestro que tenía el entrenador.