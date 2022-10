Xavi Hernández compareció en sala de prensa tras el batacazo del Barcelona en Champions League y otra nueva derrota ante la bestia negra de los culés, un Bayern de Múnich que asusta con los números particulares que ha logrado contra ellos. El egarense se mostró abatido una vez más, lejos del positivismo que habitúa ante los medios. Evitó clasificar como fracaso el partido pero reconoció que no compitieron como esperaba ante los alemanes.

Apoyo del Camp Nou

«Gracias por el apoyo incondicional. Desde que estoy aquí como entrenador lo han demostrado. El ambiente de hoy fue espectacular, animando hasta el final. Mostrarle el respeto que se merecen y una pena que no lo hemos demostrado en el campo. Nada que achacar. Es nuestra realidad ahora. Han sido mucho mejores. Desconectar de la Champions y afrontar la realidad. Seguir creciendo, igual teníamos que hacerlo a base de castañas. La de hoy es una castaña buena».

No compitieron

«Hoy no hemos competido. Han sido mejores, no hemos llegado a su nivel. Hoy han estado muy bien, mucho mejores. Nos ha afectado la eliminación seguro. Hay que seguir pensando en el sábado, en La Liga. Una pena porque había expectativas en Champions. Nos ha pasado de todo en el grupo, era un grupo muy complicado. Hoy no hemos competido bien».

Pitos a Busquets

«Teníamos que estar unidos. El barcelonismo unido, a afrontar la situación. Es una eliminación de Champions pero quedan más competiciones. Hay que ser autocríticos. Ser más competitivos, quedan títulos todavía».

¿Fracaso?

«Entiendo todo. Desde dentro sabemos que nos ha pasado de todo. Lo hemos tenido en nuestras manos, Hoy ya era tarde. Es cruel de cómo te vas. Si analizamos otros partidos, creo que hemos estado al nivel. Nos vamos con mala sensación y ahora desconectar y a por otros títulos».