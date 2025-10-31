El vestuario del Barcelona piensa que la razón de la plaga de lesiones es que no trabajan bien

La plaga de lesiones que está sufriendo el Barcelona en este curso preocupa y mucho en el interior y exterior de este vestuario. El conjunto blaugrana ya ha sufrido 14 lesiones en lo que llevamos de curso y hasta 16 jugadores han caído en los primeros tres meses de temporada. Una parte del vestuario del Barça piensa que el problema podría estar en la preparación física del cuerpo técnico de Hansi Flick.

La crisis de juego y de resultados del Barcelona es una realidad. Desde la goleada sufrida en Sevilla justo antes del anterior parón de selecciones, el equipo blaugrana no ha levantado cabeza. Una goleada en Nervión que demostró que el Barça no es el mismo del pasado año. La victoria ante el Girona fue al límite mereciéndose recibir una goleada, la goleada al Olympiacos fue un espejismo y el Clásico demostró que el cuadro culé no está nada bien.

Pero aparte del juego y las sensaciones, lo que más preocupa en el Barça ahora mismo es la plaga de lesiones. Informa RAC1 que algunos futbolistas del equipo culé piensan que no trabajan bien en cuanto a la preparación física de este curso y que por esa razón se están lesionando más.

La realidad es que las lesiones en el Barcelona a estas alturas de temporada el año pasado eran 11. Ahora ya van 14 y la última, la de Pedri, ha dejado muy tocado al equipo. Unas críticas de una parte del vestuario que señalaría directamente al trabajo del cuerpo técnico de Hansi Flick. Y es que cuando las cosas van mal, todos los estamentos de los grandes clubes se desestabilizan.

15 jugadores del Barcelona han sufrido alguna lesión esta temporada en algún momento: Joan García, Marc Bernal, Gavi, Ter Stegen, Balde, Christensen, Pedri, De Jong, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal, Koundé y Lewandowski. Lo que representa que el 65% de la plantilla azulgrana ha pasado por la enfermería en algún momento. Koundé no llegó a tener parte médico, pero durante varios momentos de la temporada se perdió entrenamientos por enfermedad o golpes.

Por lo tanto, solamente ocho jugadores de la plantilla del Barcelona no han sufrido ninguna lesión en lo que llevamos de temporada: Szczesny, Araujo, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Casadó, Rashford y Roony. Otro dato que sorprende. Como que desde finales de agosto no ha habido una sola semana en la que el Barcelona no sume un jugador a la enfermería.