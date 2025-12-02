Encuesta: ¿Estarías dispuesto a hacer el servicio militar?

Alemania y Francia ya han dado un paso adelante para recuperar el servicio militar ante el clima de inseguridad que se respira en Europa por la amenaza constante de Rusia y su presidente, Vladímir Putin. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha sacado adelante su proyecto de ley para recuperar el servicio militar, que Alemania había abandonado en 2011. Eso sí, en un principio no será obligatorio.

El objetivo del Gobierno alemán es alcanzar los 255.000 soldados para 2035. Es decir, 72.000 más que los que tiene el Ejército germano en la actualidad. También quiere duplicar los 100.000 reservistas actuales para la misma fecha.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, también ha hecho oficial un nuevo programa para un servicio militar de carácter voluntario. Esta mili tendrá una duración de diez meses, irá dirigido a jóvenes de 18 y 19 años y busca también aumentar el número de soldados en la reserva ante la posibilidad de que el conflicto de Ucrania se extienda al resto de la UE.

España por el momento ha rechazado la idea de imitar a sus socios europeos para recuperar el servicio militar. Margarita Robles, ministra de Defensa, descartó esta posibilidad el pasado agosto y puso en valor el modelo de las Fuerzas Armadas españolas. «No va a haber servicio militar en España, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie», aseguró Robles en aquella ocasión.