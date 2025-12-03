Los jugadores del Mallorca tienen que retener a Soto Grado para que no se lance contra Morlanes

César Soto Grado fue protagonista en el Numancia-Mallorca de segunda ronda de la Copa del Rey. El colegiado del comité riojano tuvo que ser sujetado por los jugadores del Mallorca para que no se lanzase contra Manu Morlanes. Ambos tuvieron un rifirrafe cerca del final del partido por el que el futbolista vio la cartulina amarilla.

Corría el minuto 71 del partido cuando Soto Grado señaló una falta sobre Hugo Matos, jugador del Numancia, en el costado izquierdo del área. A Morlanes no le gustó nada la decisión del árbitro y protestó airadamente haciendo aspavientos con las manos, mientras negaba con la cabeza y le decía algo. Las palabras del ex del Villarreal no gustaron al colegiado que se llevó la mano al bolsillo y le mostró la tarjeta.

Según publica Soto Grado en el acto, Manu Morlanes fue amonestado en el minuto 71 del encuentro «por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis observaciones». Pero lo cierto es que las «observaciones» provocaron que el árbitro se fuera directo a por él, como cuando dos jugadores se enzarzan en una tangana. Los jugadores del conjunto bermellón tuvieron que frenarle para evitar que la cosa pasara a mayores.

Soto Grado enloqueció y entre Pablo Torre, primero, y Javi Llabrés, después, intentaron frenarle. Después llegó el capitán, Abdón Prats, al rescate de sus compañeros para llevarse al colegiado riojano del lugar y reanudar el choque con la falta que había señalado. Las protestas de Morlanes sacaron lo peor del árbitro, al que nunca antes se le había visto encararse con un jugador de esa manera.