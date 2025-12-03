Adiós al frío polar: la ropa térmica que triunfa en las pistas de esquí es de Decathlon

Cuando llega el frío polar, ese que te hace dudar si salir de casa, si hay algo que marca la diferencia de verdad es la ropa térmica. Y si hay un lugar donde este tipo de prendas está arrasando año tras año, es Decathlon. En las pistas de esquí, en los viajes a la montaña e incluso en las ciudades donde el invierno aprieta, cada vez se ve a más gente apostando por estas capas interiores que mantienen el calor sin añadir peso ni molestias. La razón es sencilla, pues funcionan, son cómodas y tienen precios para todos los bolsillos.

Entre los imprescindibles de esta temporada está la camiseta térmica Wedze BL100, una de las más vendidas. Cuesta sólo 6,99 euros y, aun siendo de las opciones más económicas, cumple a la perfección con lo que se le pide. Es perfecta para mantener el calor corporal y alejar la humedad. Es el típico básico que te pones debajo del forro polar o de la chaqueta y que, aunque no se vea, se nota. Está pensada tanto para esquiar de manera ocasional, disfrutar de actividades al aire libre en días fríos, pero también es ideal para el día a día si eres de las que siempre pasa frío.

A juego con esta camiseta está el pantalón térmico Wedze BL100, también por 6,99€. Si alguna vez has pasado el día esquiando o caminando con las piernas heladas, ya sabes lo necesario que es un buen bajo térmico. Estos se ajustan bien, no molestan bajo el pantalón de nieve y aportan ese plus de abrigo que se agradece enormemente cuando las temperaturas bajan de cero. Son una opción perfecta para abrigarse sin complicarse y sin gastar demasiado.

Decathlon arrasa con su ropa térmica

Si buscas algo un poquito más avanzado, en la gama de Decathlon destaca también la camiseta térmica Wedze BL500, que se puede comprar por 13,99€. Aquí ya se nota un salto en confort y transpirabilidad. Esta camiseta está pensada para aquellas que pasan más horas en la nieve o para quienes quieren una primera capa un poco más técnica. Es más suave, retiene mejor el calor y gestiona mejor el sudor, algo esencial cuando haces deporte y no quieres quedarte helada después de una bajada intensa.

Para las que buscan máxima calidad, las prendas con lana merina son la joya de la corona. En este terreno brilla la camiseta térmica Wedze SKI900 de lana merina, que cuesta 49,99 euros. Es una prenda diseñada para condiciones frías de verdad, de esas que se encuentran en alta montaña o en estaciones de esquí durante los días más duros del invierno. La lana merina ofrece un aislamiento impresionante, es muy agradable al tacto y, además, evita malos olores incluso después de varias horas de uso. Es la típica camiseta que, una vez la pruebas, entiendes por qué cuesta más.

En la parte inferior, además del modelo básico, también destacan las mallas térmicas BL500, que cuestan 13,99€. Son más cómodas, más transpirables y están pensadas para las que necesitan una capa base más equilibrada entre calor y ligereza. Funcionan igual de bien para esquiar que para hacer senderismo en climas fríos o para caminatas largas con viento. La clave de todo este tipo de ropa está en el famoso sistema de las «tres capas», un truco muy sencillo pero infalible: la primera capa (la térmica) retiene el calor; la segunda capa lo potencia; y la tercera capa protege del viento, la nieve o la lluvia. Si la primera falla, el resto no sirve de mucho. Por eso cada vez más gente apuesta por mejorar esta base y elegir prendas que realmente funcionen como las de Decathlon, que además se pueden adquirir a buen precio.