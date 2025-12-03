Ni Suecia ni Rumanía: éste es el país europeo que va a integrarse a la Zona Euro el 1 de enero de 2026

La Unión Europea ha confirmado oficialmente un acontecimiento que lleva años gestándose: Bulgaria adoptará el euro el 1 de enero de 2026, convirtiéndose en el país número 21 de la Eurozona, que actualmente está formada por Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. «Nos complace enormemente dar la bienvenida a Bulgaria al Mecanismo Único de Supervisión y a la familia de Supervisión Bancaria del BCE. Éste es un hito importante en la historia de la unión bancaria, ya que amplía su alcance más allá de los miembros de la Zona Euro».

«El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado una decisión clave para avanzar en la integración financiera de Bulgaria: el establecimiento de una cooperación estrecha con Българска народна банка (Banco Nacional de Bulgaria), tras verificarse que el país ha cumplido los requisitos legislativos y de supervisión necesarios. Paralelamente, también se anunció la inclusión del lev búlgaro en el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio II (MTC II)», detalla el Banco Central Europeo.

Bulgaria pasa a formar parte de la Zona Euro

Aunque Bulgaria forma parte de la Unión Europea desde 2007, su entrada en la Eurozona se ha visto retrasada durante años. Las instituciones comunitarias exigen que los aspirantes cumplan lo que se conocen como criterios de convergencia: inflación controlada, cuentas públicas saneadas, estabilidad cambiaria y un nivel de deuda compatible con las reglas europeas.

En 2024 Bruselas confirmó que el país había logrado un nivel de estabilidad suficiente para dar luz verde al cambio. El Parlamento Europeo respaldó la decisión con una amplia mayoría, ratificando la entrada para enero de 2026. El cambio más visible será, por supuesto, el abandono de la leva; el tipo de conversión establecido por el Consejo de la UE es de 1 euro = 1,95583 levas.

Sin embargo, según el comisario europeo Valdis Dombrovskis, la adopción del euro «no consiste sólo en cambiar la moneda física, sino en integrar al país de manera mucho más plena en el mercado único, reducir costes financieros y consolidar la confianza en su economía».

Para evitar confusiones, los precios ya se muestran desde meses antes en doble divisa, una medida que Bruselas considera fundamental para impedir subidas injustificadas. Durante los primeros 30 días de 2026, convivirán el euro y la leva, aunque todos los establecimientos devolverán el cambio exclusivamente en euros para acelerar el proceso. A su vez, los cajeros automáticos sólo dispensarán euros desde el primer día del año. En cuanto al dinero en efectivo en leva que quede en manos de ciudadanos o turistas, podrán cambiarlo sin coste en el Banco Nacional de Bulgaria.

El diseño de las nuevas monedas búlgaras de euro

La entrada de Bulgaria en la Zona Euro también introduce un nuevo elemento cultural en el conjunto de las monedas europeas. Por primera vez, aparecerá en el anverso el alfabeto cirílico, sumándose al latino y al griego.

Las monedas de 1 y 2 euros incluyen la palabra “евро” (euro) en cirílico y mantienen los retratos de figuras icónicas de la identidad búlgara: San Iván de Rila en la moneda de 1 euro, prácticamente idéntico al diseño de la antigua leva, y Paisio de Hilandar en la de 2 euros, replicando el contenido visual de las monedas previas de 2 levas.

Las monedas de menor valor reproducen el Caballero de Madara, un relieve medieval patrimonio de la UNESCO que se ha convertido en uno de los símbolos nacionales más reconocibles. Además, las monedas de 2 euros incluirán un borde grabado con la inscripción «БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ» (Dios salve a Bulgaria), un detalle que refuerza el vínculo entre tradición y modernidad en esta transición.

Los cuatro criterios de convergencia

Los criterios de convergencia, establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991, son las condiciones que deben cumplir los países de la UE para adoptar el euro. En primer lugar, se exige estabilidad de precios, medida a través de la inflación armonizada, que no debe superar en más de 1,5 puntos porcentuales la de los tres Estados miembros con mejor desempeño.

Además, las finanzas públicas deben ser sólidas y sostenibles, lo que implica que el país no esté sometido a un procedimiento de déficit excesivo en el momento de la evaluación. Asimismo, se valora la durabilidad de la convergencia, medida por los tipos de interés a largo plazo, que no deben superar en más de dos puntos porcentuales la tasa de los países con mayor estabilidad de precios.

Por otra parte, la estabilidad del tipo de cambio es esencial y se demuestra mediante la participación del país en el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio II durante al menos dos años, sin tensiones severas ni devaluaciones frente al euro. Además de estos cuatro criterios principales, el Tratado establece que se deben evaluar otros factores complementarios, como la integración de los mercados, la evolución de la balanza de pagos y la capacidad del país para integrarse sin tensiones en la Zona Euro.